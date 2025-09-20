दामाद के जेल जाते ही ससुर बना ड्रग 'डॉन', चिकन शॉप की आड़ में हो रही थी तस्करी, 50 लाख का माल जब्त

MP News-मध्यप्रदेश में भोपाल क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से ड्रग लाकर भोपाल में बेचने वाले आगर-मालवा के शख्स को गिरफ्तार किया. उसके साथ भोपाल में उसके लिए ड्रग बेचने वाले दो पैडलर्स को भी पकड़ा है. तीनों के कब्जे से 56.95 ग्राम एमडी पाउडर, एक कार, दो बाइक और तोल कांटा जब्त किया है. साथ ही चार मोबाइल फोन भी पुलिस को मिले हैं. क्राइम ब्रांच द्वारा जब्त किए गए माल की कीमत करीब 50 लाख रुपए है.

मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई

एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ईदगार हिल्स से शुक्रवार की रात 2 लोगों को हिरासत में लिया गया. शनिवार को दोने के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया. आरोपियों कि पहचान अफजल और किफायतुल्लाह के रूप में हुई. एक आरोपी करोंद का रहने वाला है तो दूसरा आरोपी आगर-मालवा का रहने वाला है.

तलाश के दौरान एमडी जब्त

हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपियों की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान अफजल से 22.45 ग्राम एमडी पाउडर, एक मोबाइल और उसकी काली रंग की यामाहा एफ.जेड. मोटरसाइकिल बरामद हुई. वहीं किफायतुल्लाह से 31.21 ग्राम एमडी पाउडर, एक मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल, एक काली अल्टो कार और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा जब्त किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दामाद जेल गया, ससुर बना तस्कर

आरोपी अफजल ने पूछताछ में बताया कि वह पहले कई बार दोस्त अरबाज से एमडी पाउडर खरीद चुका है. अरबाज के जेल जाने के बाद उसने अरबाज के ससुर किफायतुल्लाह से 22 ग्राम एमडी खरीदी. अफजल के बाद किफायतुल्लाह से पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने बताया कि उसका दामाद अरबाज फिलहाल इंदौर जेल में बंद है, वो एमडी बेचता था. उसके मोबाइल से आए ऑनलाइन पैसों के आधार पर वह भोपाल आया और मंजूर निवासी इमामी गेट को 3 ग्राम और अफजल को 22 ग्राम एमडी दी.

राजस्थान से लाया था एमडी

किफायतुल्लाह ने बताया कि कुल 56.96 ग्राम एमडी राजस्थान से लाया था. जब्त एमडी की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है. किफायतुल्लाह खान चिकन की दुकान चलाता है. दामाद अरबाज के कहने पर वह ड्रग तस्कर बन गया. वहीं आरोपी अफजल खान फोटो एल्ब बनाने का काम करता है और पिछले दो सालों से ड्रग खपाने का काम कर रहा था. वहीं तीसरा आरोपी मंजूर मेहबूब रेपिडो चालक है. उसने जल्द अमीर बनने की चाह में उसने एमडी की तस्करी शुरू की.

यह भी पढ़ें-समय पर नहीं मिला खाना, तो आग बबूला हुआ पति, फावड़ा उठाकर कर दिया बड़ा कांड

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!