भोपाल में पकड़े गए शाहरुख और सलमान, MD ड्रग्स तस्करी में सामने आया नाम

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शाहरुख खान और सलमान खान को गिरफ्तार किया गया है. ड्रग्स तस्करी केस में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. शाहरुख और सलमान दोनों ही भोपाल के नेहरू नगर में MD ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे. भोपाल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के पास से लगभग 2 लाख रूपए की 3.01 ग्राम ड्रग्स मिली है जिसे पुलिस ने जब्त किया है.

सलमान और शाहरुख पुलिस गिरफ्त में

राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स तसकरों को पकड़ा है. तस्करों का नाम है शाहरुख खान और सलमान खान जिन्हें विज्ञान भवन के पास MD ड्रग्स खपाते पकड़ा गया है. दोनों के पास से लगभग 2 लाख का ड्रग्स जप्त किया गया है. आरोपी तस्कर ऑटो में MD ड्रग्स की करते थे सप्लाई.

भोपाल में अभियान शुरू

नशे की समस्या से निपटने के लिए भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का लक्ष्य है कि प्रदेश से नशे की जड़ों को पूरी तरह से खत्म करना है और एमपी को नशा मुक्त बनान है. भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि भोपाल को मंदसौर वर्तमान में MD ड्रग्स के लिए हॉटस्पॉट बन गया है जिसके तार इंटरनेश्नल लेवल से जुड़े हैं. इनको रोकना हमारे अभियान का हिस्सा है जिसपर कार्रवाई की जा रही है.

युवा पीढ़ी को करना है सुरक्षित

कमिश्नर ने बताया कि नशे की वजह से युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. नशे के सामान ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है जिनके रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है. हमारे अभियान के तहत हो रही कार्रवाई का स्तर और बढ़ेगा. गृह विभाग युवाओं को नशे से मुक्त करने पर फोकस कर रहा है. जल्द ही प्रदेश से ड्रग्स तस्करों का खात्मा होगा. रिपोर्ट: दीपक द्विवेदी, भोपाल

