Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3085936
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में पकड़े गए शाहरुख और सलमान, MD ड्रग्स तस्करी में सामने आया नाम

MP News: भोपाल में 2 ड्रग्स तस्कर शाहरुख खान और सलमान खान को गिरफ्तार किया गया है. दोनों के पास से लगभग 2 लाख रुपए का 3.01 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

bhopal news
bhopal news

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शाहरुख खान और सलमान खान को गिरफ्तार किया गया है. ड्रग्स तस्करी केस में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. शाहरुख और सलमान दोनों ही भोपाल के नेहरू नगर में MD ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे. भोपाल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के पास से लगभग 2 लाख रूपए की 3.01 ग्राम ड्रग्स मिली है जिसे पुलिस ने जब्त किया है. 

सलमान और शाहरुख पुलिस गिरफ्त में
राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स तसकरों को पकड़ा है. तस्करों का नाम है शाहरुख खान और सलमान खान जिन्हें विज्ञान भवन के पास MD ड्रग्स खपाते पकड़ा गया है. दोनों के पास से लगभग 2 लाख का ड्रग्स जप्त किया गया है. आरोपी तस्कर ऑटो में MD ड्रग्स की करते थे सप्लाई. 

भोपाल में अभियान शुरू
नशे की समस्या से निपटने के लिए भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का लक्ष्य है कि प्रदेश से नशे की जड़ों को पूरी तरह से खत्म करना है और एमपी को नशा मुक्त बनान है. भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि भोपाल को मंदसौर वर्तमान में MD ड्रग्स के लिए हॉटस्पॉट बन गया है जिसके तार इंटरनेश्नल लेवल से जुड़े हैं. इनको रोकना हमारे अभियान का हिस्सा है जिसपर कार्रवाई की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

 युवा पीढ़ी को करना है सुरक्षित
कमिश्नर ने बताया कि नशे की वजह से युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. नशे के सामान ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है जिनके रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है. हमारे अभियान के तहत हो रही कार्रवाई का स्तर और बढ़ेगा. गृह विभाग युवाओं को नशे से मुक्त करने पर फोकस कर रहा है. जल्द ही प्रदेश से ड्रग्स तस्करों का खात्मा होगा. रिपोर्ट: दीपक द्विवेदी, भोपाल

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

bhopal news hindi

Trending news

mp news
26 जनवरी से पहले बड़ा ऐलान, MP के मोहन नागर को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड, देखें लिस्ट
Dindori news hindi
50 हजार सैलरी...0 ज्ञान, MP के शिक्षक नहीं बता पाए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम
narmada jayanti
MP में धूमधाम से मनाई जा रही नर्मदा जयंती, मंत्री और सांसद ने की पूजा अर्चना...
shahdol news
शहडोल में धान घोटाला! सरकारी बोरियों से अनाज की जगह निकले ईंट और पत्थर...
crime news
विधवा महिला को जूते-चप्पल से पीटा...मुंह पर गोबर पोता, अर्धनग्न कर गांव में घुमाया
bhopal news
सुरों से सजी विरासत: भोपाल में आष्टेवाले घराने के सांगीतिक समारोह का भव्य समापन
digvijay singh
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद: पूर्व CM ने की निंदा, सख्त कार्रवाई की मांग
bhopal news
23 प्लाटून,1300 जवान... ऐतिहासिक होगा गणतंत्र दिवस! भोपाल में निकलेगी सबसे लंबी परेड
balrampur news
साथ मरने का था वादा...बीच में आया ट्विस्ट, पत्नी को अंतिम सफर पर भेज खुद लौट आया पति
Mauganj police
36 साल की उम्र में 36 अपराध, कुख्यात बदमाश मनीष सिंह सेंगर के आतंक का अंत!