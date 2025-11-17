Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3007016
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

राजगढ़ से पकड़ा गया यासीन मछली का गुर्गा, 85 हजार की MD ड्रग मिली, भोपाल से था फरार

Bhopal Drug Smuggler Arrested: भोपाल में यासीन मछली गैंग का गुर्गा राजगढ़ से गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यासीन मछली गैंग का गुर्गा गिरफ्तार
यासीन मछली गैंग का गुर्गा गिरफ्तार

Yasin Machli Gang: यासीन मछली गैंग का बड़ा गुर्गा भोपाल पुलिस के हाथ चढ़ा है. भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहने वाला ड्रग तस्कर सनब्बर एमपी के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, 22 जुलाई 2025 को यासीन की गिरफ्तारी की बाद पेडलर के तौर पर उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा था. सनब्बर के खिलाफ क्राइम ब्रांच में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है. बताया जा रहा है कि आरोपी राजगढ़ में ट्रक की डिलीवरी देने गया था, जहां मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पास से 85 हजार की एमडी ड्रग्स भी बरामद हुई है. 

राजगढ़ पहुंचा था सनब्बर

पुलिस को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि यासीन मछली गैंग का गुर्गा सनब्बर राजगढ़ पहुंचने वाला है, सनब्बर ट्रक की डिलीवरी के सिलसिले में राजगढ़ आया हुआ था. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गोल्डन कलर की कार के साथ तारागंज रोड पर खड़ा है और उसके पास अवैध एमडी ड्रग्स मौजूद हैं. सूचना मिलते ही सारंगपुर थाना पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ लिया, पूछताछ में उसने अपना नाम सनब्बर अंसारी जो भोपाल के बोगदापुल बाग फरहद अफजा ऐशबाग का रहने वाला है. तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से करीब 85 हजार रुपये मूल्य की एमडी ड्रग्स मिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः एक्टर एजाज खान इंदौर क्राइम ब्रांच में हुए तलब, मांगी माफी; जानिए पूरा मामला

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सनब्बर के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, हाल ही में उसका भाई शाकिर भी क्राइम ब्रांच की तरफ से पकड़ा गया था, जिस पर भी एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हैं. पुलिस ने सनब्बर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

यासीन मछली गैंग पर एक्शन जारी 

बता दें कि भोपाल की यासीन मछली गैंग पर लगातार जारी है, अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उनके अड्डों को भी तोड़ा गया है. यह ड्रग्स तस्करी का बड़ा नेटवर्क था, जिसके तार विदेशों से भी जुड़े थे, ऐसे में पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है. 

ये भी पढ़ेंः काम में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, BLO और सुपरवाइजर पर गिरी गाज, दोनों सस्पेंड 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

yasin machliyasin machli bhopalBhopal drug smuggler

Trending news

gariaband news
झोलाछाप डॉक्टर, तंत्र-मंत्र या कुछ और? इस गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत
bhopal news
काम में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, BLO और सुपरवाइजर पर गिरी गाज, दोनों सस्पेंड
bhopal news
जीजा ने 14 साल की साली को बनाया हवस का शिकार, घर में अकेला पाकर किया घिनौना काम
bijapur news
बीजापुर में चरमराई स्वास्थ व्यवस्था!मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों में फैला संक्रमण
bilaspur news hc
'शारीरिक संबंध से इंकार मानसिक क्रूरता है...’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक मंजूर
sagar bjp news
भाजपा ने नेहा जैन और अलकेश को क्यों किया पार्टी से बाहर? जानिए कौन हैं ये जोड़े
bilaspur news hc
बिलासपुर कोर्ट में तगड़ा बवाल! कथावाचक की पेशी पर भीड़ ने मचाया आतंक, FIR दर्ज
Chhattisgarh police
नए साल से बदल जाएगी रायपुर में पुलिस व्यवस्था! सरकार का मास्टर प्लान तैयार
Bilaspur News
इंटरकास्ट मैरिज पर सजा? रिटायर्ड अफसर के परिवार का सामाजिक बहिष्कार, केस दर्ज
ratlam news
छात्रा के घर में घुसा शिक्षक! पीछा करते हुए की गंदी हरकत, चिल्लाई तो धमकाकर भागा