भोपाल में बेखौफ बदमाशों का आतंक, शादी से लौट रहे युवक को मारी गोली, पत्नी-बहन पर किया जानलेवा हमला

Thugs Attacked The Young Man: राजधानी भोपाल में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है. ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात परिवार के साथ शादी से लौट रहे युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट कर फायरिंग कर दी. पैर और पेट में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है. मारपीट के दौरान युवक को बचाने आई बहन और पत्नी को भी बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया.

हमले में गंभीर रूप से घायल युवक चिरायु अस्पताल,मालीपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने देर रात तक ऑपरेशन कर युवक के पेट और पैर में लगी गोलियां निकालीं. फिलहाल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए. परिजनों ने शन्नू वजनदार और रूसी गिरोह पर हमले का आरोप लगाया है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने शन्नू वजनदार, जुबैर किलकिल, फरदीन, शहवेज समेत पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सभी आरोपी स्टेशन बजरिया और ऐशबाग थाना क्षेत्र के निवासी हैं. ईंटखेड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं.

बदमाशों ने कार रोककर की फायरिंग

मिली जानकारी के मुताबिक, घायल युवक दानिश अपनी पत्नी रिमशा, बहन और बच्चों के साथ ईंटखेड़ी इलाके में आयोजिक रिसेप्शन से लौट रहा था. तभी रास्ते में बदमाशों ने दीानिश की कार के आगे अपनी कार लगाकर उसे रोक लिया. कार रुकते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद आरोपियों ने चाकू से भी हमला किया. इस दौरान बीच बचाव करने आई युवक की पत्नी और बहन पर भी जानलेवा हमला किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

