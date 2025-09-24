नवरात्र व्रत करने वालों को खास सुविधा, दिल्ली-भोपाल रूट पर इन ट्रेनों में मिलेगी फलाहारी थाली
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2934686
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

नवरात्र व्रत करने वालों को खास सुविधा, दिल्ली-भोपाल रूट पर इन ट्रेनों में मिलेगी फलाहारी थाली

Bhopal Delhi Trains: भोपाल से दिल्ली रूट पर चलने वाली यात्री ट्रेनों में यात्रियों को नवरात्रि में बड़ी सुविधा मिलने वाली है, भारतीय रेलवे व्रत के दौरान सफर करने वालों को फलाहारी थाली सुविधा उपलब्ध कराई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि में ट्रेन में मिलेगी स्पेशल थाली
नवरात्रि में ट्रेन में मिलेगी स्पेशल थाली

Navratri Fruit Thali In Trains: अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, लेकिन अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको भारतीय रेलवे की तरफ से स्पेशल सुविधा मिलने वाली है. दरअसल, नवरात्र व्रत करने को रेलवे ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली से भोपाल रूट पर चलने वाली ट्रेनों में व्रत करने वालों को आइआरसीटीसी की तरफ से फलाहार सेवा शुरू हुई है. यानि अब सफर के दौरान आपको फलाहारी थाली मिल जाएगी, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, ग्वालियर से यह सुविधा शुरू हो रही है. 

ट्रेनों में मिलेगी फलाहारी थाली 

दरअसल, यात्रियों को ट्रेनों में सादा खाना तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन व्रत के दौरान सफर करने वाले यात्रियों को व्रत में खाने वाला सामान नहीं मिल पाता है. ऐसे में  यात्रियों को सफर के दौरान व्रत में खाए जाने वाली चीजों की शुरुआत करते हुए भारतीय रेलवे ने यह सुविधा शुरू की है. दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में यह सुविधा ग्वालियर से उपलब्ध कराई गई है, जहां आइआरसीटीसी के मुताबिक जो यात्री व्रत में फलाहारी या अन्य भोजन करना चाहते हैं वह ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, इसके अलावा कैटरिंग सेवा के जरिए भी व्रत वाली थाली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे यात्रियों को लाभ मिलेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः खुशखबरी: नवरात्रि-दीपावली पर चलेगी 6 स्पेशल ट्रेनें, त्योहारों पर मिलेगी कंफर्म सीट

इन ट्रेनों में मिलेगी सुविधा 

  • हमसफर एक्सप्रेस 
  • राजधानी एक्सप्रेस 
  • दुरंतो एक्सप्रेस 
  • गतिमान एक्सप्रेस 
  • तेजस एक्सप्रेस 
  • वंदे भारत ट्रेन 
  • शताब्दी ट्रेन 

इसके अलावा अन्य प्रीमियम ट्रेनों में भी व्रत वाली थाली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. यात्री 1323 नंबर कॉल कर और अपना पीएनआर नंबर बताकर भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ई-कैटरिंग ऐप, फूड ऑन ट्रैक या आइआरसीटीसी ऐप के माध्यम से भी इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है. ऐसे में नवरात्रि में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को यह अच्छी सुविधा मिल रही है.

ये भी पढ़ेंः यात्रीगण कृपया ध्यान दें... डेढ़ महीने 14 ट्रेन रद्द, बदला गया 25 ट्रेनों का रूट 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

bhopal delhi route trainsNavratri fastnavratri fruit thali

Trending news

mp live update
MP Today Live: उज्जैन RTO की बड़ी कार्रवाई, ग्वालियर में रिश्तेदार भाई ने किया रेप
raipur news
शरीर पर चोट के निशान, फंदे से लटका मिला महिला का शव; अब डेढ़ साल बाद DNA टेस्ट से...
bhopal news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें... डेढ़ महीने 14 ट्रेन रद्द, बदला गया 25 ट्रेनों का रूट
bhopal news
भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट, IG इंटेलिजेंस को भी नहीं बख्शा, मोबाइल छीनकर भागे बदमाश
ratlam news
रतलाम में गरबा पंडालों पर लगे बैनर, गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, अब शहर काजी ने...
mp news
MP बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, इस बार समय से पहले होंगी 10वीं व 12वीं परीक्षा
raipur news
39 साल बाद 100 रुपए रिश्वत के केस में बरी, बेगुनाही साबित करने में लग गई पूरी जिंदगी
chhattisgarh news
शर्मनाक स्वास्थ्य व्यवस्था! महिला को जहरीले सांप ने डसा, पीठ पर लादकर ले गए परिजन
chhattisgarh news
IAS की तैयारी कर रही थी छात्रा, थार ने कुचला, कलेक्टर बनने का था सपना
chhattisgarh news
शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने आया बॉयफ्रेंड, आधी रात को पकड़े गए प्रेमी-प्रेमिका, फिर
;