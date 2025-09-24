नवरात्र व्रत करने वालों को खास सुविधा, दिल्ली-भोपाल रूट पर इन ट्रेनों में मिलेगी फलाहारी थाली

Navratri Fruit Thali In Trains: अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, लेकिन अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको भारतीय रेलवे की तरफ से स्पेशल सुविधा मिलने वाली है. दरअसल, नवरात्र व्रत करने को रेलवे ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली से भोपाल रूट पर चलने वाली ट्रेनों में व्रत करने वालों को आइआरसीटीसी की तरफ से फलाहार सेवा शुरू हुई है. यानि अब सफर के दौरान आपको फलाहारी थाली मिल जाएगी, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, ग्वालियर से यह सुविधा शुरू हो रही है.

ट्रेनों में मिलेगी फलाहारी थाली

दरअसल, यात्रियों को ट्रेनों में सादा खाना तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन व्रत के दौरान सफर करने वाले यात्रियों को व्रत में खाने वाला सामान नहीं मिल पाता है. ऐसे में यात्रियों को सफर के दौरान व्रत में खाए जाने वाली चीजों की शुरुआत करते हुए भारतीय रेलवे ने यह सुविधा शुरू की है. दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में यह सुविधा ग्वालियर से उपलब्ध कराई गई है, जहां आइआरसीटीसी के मुताबिक जो यात्री व्रत में फलाहारी या अन्य भोजन करना चाहते हैं वह ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, इसके अलावा कैटरिंग सेवा के जरिए भी व्रत वाली थाली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे यात्रियों को लाभ मिलेगा.

इन ट्रेनों में मिलेगी सुविधा

हमसफर एक्सप्रेस

राजधानी एक्सप्रेस

दुरंतो एक्सप्रेस

गतिमान एक्सप्रेस

तेजस एक्सप्रेस

वंदे भारत ट्रेन

शताब्दी ट्रेन

इसके अलावा अन्य प्रीमियम ट्रेनों में भी व्रत वाली थाली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. यात्री 1323 नंबर कॉल कर और अपना पीएनआर नंबर बताकर भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ई-कैटरिंग ऐप, फूड ऑन ट्रैक या आइआरसीटीसी ऐप के माध्यम से भी इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है. ऐसे में नवरात्रि में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को यह अच्छी सुविधा मिल रही है.

