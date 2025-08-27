गणपति को बताया ईदगाह का राजा, पोस्टर पर मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति, बाद में हटाया

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में स्टेट बैंक चौराहे पर लगे एक पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया. यह पोस्टर गणेश उत्सव को लेकर समस्त सिंधु मित्र मंडल ने मंगलवार को लगाया था. पोस्टर में गणेश उत्सव ईदगाह के राजा लिखा हुआ था. इस पोस्टर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आपत्ति जताई. मुस्लिम समाज के लोगों की आपत्ति के बाद पोस्टर को हटा दिया गया. मुस्लिम समाज का कहना था कि इस प्रकार के शब्दों से समाज में रोष उतपन्न हो सकता है.

मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति

स्टेट बैंक चौराहे पर लगे इस पोस्टर को लेकर अनवर पठान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने लिखा कि ईदगाह हिल्स का कोई राजा नहीं सकता, यह इलाका सभी के लिए है और इस प्राकर के शब्दों से समाज में रोष उत्पन्न हो सकता है. अनवर पठान ने प्रशासन से अपील की कि इस पोस्टर को हटाया जाए ताकि किसी समुदाय की भावनाएं आहत न हों.

बीजेपी नेता का था नाम

इस पोस्ट पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राकेश कुकरेजा का भी नाम लिखा हुआ था. लेकिन उन्होंने खुद के नाम लिखे जाने की जानकारी से साफ इनकार किया. वहीं उन्होंने पोस्टर हटाने का विरोध भी किया और कहा कि गणेश जी हिंदू धर्म के राजा हैं, और जब गणेश जी का नाम किसी स्थान के साथ जोड़ा जाता हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए.

नहीं होनी चाहिए कोई आपत्ति

राकेश कुकरेजा ने कहा कि अगर बच्चों ने ईदगाह हिल्स के राजा का नाम लिखा है, तो उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए. कुकरेजा ने प्रशासन से अपील की है कि अगर किसी को ईदगाह हिल्स के नाम पर आपत्ति है, तो ईदगाह का नाम बदल दिया जाना चाहिए.

