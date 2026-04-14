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भोपाल डॉक्टर लूट कांड: करीबी महिला मित्र निकली साजिश की मास्टरमाइंड, 11 तोला सोने की हुई थी लूट

Bhopal News: भोपाल के श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर से हुई 11 तोला सोने की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि लूट की पूरी साजिश डॉक्टर की करीबी महिला मित्र ने ही रची थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:14 AM IST
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भोपाल डॉक्टर लूट कांड: करीबी महिला मित्र निकली साजिश की मास्टरमाइंड, 11 तोला सोने की हुई थी लूट

Bhopal News: राजधानी भोपाल में श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हाल ही में हुई एक बड़ी लूट की घटना ने पुलिस और आम जनता, दोनों को ही हैरान कर दिया था. इस घटना में अपराधियों ने एक डॉक्टर से लगभग 11 तोला सोना लूट लिया था.  इस हाई-प्रोफाइल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने जब गहराई से जांच शुरू की, तो कड़ियां डॉक्टर की एक करीबी महिला मित्र से जाकर जुड़ीं.

करीबी महिला मित्र निकली साजिश की मास्टरमाइंड
पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि इस अपराध के पीछे मुख्य साजिशकर्ता आलिया खान थी, जो डॉक्टर की जान-पहचान की महिला मित्र थी. आलिया को डॉक्टर के काफी करीब माना जाता था और उसे डॉक्टर के पास मौजूद कीमती सामानों के साथ-साथ उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों की भी पूरी जानकारी थी. पैसे के लालच में आकर आलिया ने कई साथियों के साथ मिलकर लूट की एक साजिश रची. उसने लुटेरों को डॉक्टर की सटीक जगह और उनके कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसके आधार पर अपराधियों ने इस अपराध को अंजाम दिया.

दो आरोपी गिरफ्तार दो की तलाश जारी
तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने इस मामले की मुख्य मास्टरमाइंड आलिया खान और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर लूटे गए सोने के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. हालांकि इस घटना में शामिल दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है. यह मामला उन अपराधों का एक गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया है, जो सामाजिक विश्वास और रिश्तों की बुनियाद के भीतर ही पनपते हैं.

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बता दें कि श्यामला हिल्स इलाके में मुख्यमंत्री आवास के पास ये सनसनीखेज लूट की घटना हुई थी, जिसमें डॉक्टर की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उन्हें निशाना बनाया गया था. बदमाशों ने यह वारदात एक सुनसान इलाके में अंजाम दी थी.

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