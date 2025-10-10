CCTV में कैद हुई पुलिस की पिटाई, पिपलानी में DSP के रिश्तेदार छात्र की मौत, 2 आरक्षक निलंबित

Bhopal News-भोपाल में छात्र की मौत के मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि देर रात पार्टी के दौरान पुलिस ने युवक उदित की पिटाई की थी. इस मामले का सीसीसीवी फुटेज भी सामने आया है. छात्र की मौत के मामले में दो आरक्षकों को निलंबित किया गया है.
Student Dies in Bhopal-मध्यप्रदेश के भोपाल में डीएसपी के साले की मौत का मामला सामने आया है. आरोप है कि देर रात पार्टी के दौरान पुलिस ने युवक उदित की पिटाई की थी. इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, घटना के बाद बेहोश हुए उदित को उसके दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवक को घबराहट के चलते अटैक आया था.
दो आरक्षक निलंबित
इस मामले में दो आरक्षकों संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को निलंबित कर दिया गया है. इस घटना के बाद एम्स अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. जोन 2 डीसीपी विवेक सिंह ने बताया कि पांच डॉक्टर की पैनल ने पोस्टमॉर्टम कर रही है. इस मामले में हत्या का केस दर्ज करने की भी तैयारी है.
फाइनल ईयर का छात्र था उदित
पुलिस के पिपलानी निवासी उदित वीआईटी कॉलेज में बीटेक फाइनल ईयर का छात्र थाय उसके पिता एमसीबी कर्मी और मां टीचर हैं. उसके बहनोई डीएसपी हैं और फिलहाल बालाघाट में पदस्थ हैं. उदित दोस्तों के साथ सी सेक्टर इंद्रपुरी में रात करीब ढाई बजे डांस कर हो हल्ला कर रहा था. इस दौरान पुलिस टीम ने उदित और उसके दोस्तों को पकड़कर मारपीट की और थाने ले आए. परिजनों का आरोप है कि बेटे के साथ थाने में भी मारपीट की गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. जिसके बाद पुलिस उसे एम्स अस्पताल ले गई. लेकिन पुलिस का कहना है कि थाने नहीं लाया गया था.
दोस्त ने बताई सच्चाई
उदित के दोस्त अक्षत गार्गव ने बताया कि हम छह लोग साथ थे. रात करीब 11 बजे उदित का मुझे फोन आया. उसने कहा कि चलो पार्टी करते हैं, तब मैं अवधपुरी में था. उदित ने मुझे इंद्रपुरी बुलाया, मैं वहां पहुंचा. हम सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे. कुछ देर बाद मैं उदित को छोड़ने जा रहा था. जैसे ही मैंने कार में चाबी लगाई, इस दौरान पुलिसकर्मी भी आ गया. उदित घबराया और अंधेरी गली में भागा. दो पुलिसवाले उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया.
पुलिस ने मांगे 10 हजार
थोड़ी ही देर में वहां से मारपीट की आवाजें आने लगीं. जब हमने देखा तो उदित की शर्ट निकली हुई थी, उसके शरीर पर निशान पड़े हुए थे. सिर पर भी निशान थे. घटना करीब डेढ़ बजे की है. दो दोस्त पुलिसवालों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान मैंने उदित को कार में बैठाया. पुलिसकर्मियों ने दोस्तों से 10 हजार रुपए की मांग की. रास्ते में उसने दो-तीन बार उल्टियां कीं. इसके बाद हम चौकी पहुंचे, चौकी में पहचान के पुलिसवाले थे हमने उन्हें सबकुछ बताया. दीपेश ने उदित का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ लटक गया. हमने पल्स चेक की तो नहीं मिली. तुरंत हम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, यहां डॉक्टरों ने कहा कि मात्र 1% चांस है, एम्स ले जाओ. तुरंत एम्स ले गए, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
भारी पुलिस बल तैनात
अस्पताल परिसर में तनाव और हंगामे की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पिपलानी थाने में भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. वहीं वरिष्ट पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. परिजन के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इस मामले की जांच सीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं.
