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Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 'आपातकाल दिवस' के ऐतिहासिक मौके पर एक बहुत ही खास और गरिमापूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. भोपाल के रवींद्र भवन में होने वाले इस विशेष समारोह का मुख्य उद्देश्य उन लोकतंत्र सेनानियों को याद करना और सम्मानित करना है, जिन्होंने आपातकाल के दौरान देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपनी जान और आजादी दांव पर लगा दी थी.
2000 मीसाबंदी परिवार होंगे शामिल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आपातकाल के क्रूर दौर में जेल की सलाखें झेलने वाले करीब दो हजार मीसाबंदी (MISA) परिवारों के सदस्य और लोकतंत्र सेनानी एक साथ शामिल होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंच पर इन MISA बंदियों और उनके गर्वित परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित करेंगे.
यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक समारोह नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश सरकार के लिए उन सेनानियों के प्रति अपना गहरा आभार और सम्मान व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया, यातनाएं सहीं और बलिदान दिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस संघर्ष से प्रेरणा ले सकें.
आपातकाल दिवस क्या है?
'इमरजेंसी डे' भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक अहम और विवादित दौर की याद दिलाता है. यह उस समय को दर्शाता है जब 25 जून 1975 की रात को पूरे देश में आपातकाल (इमरजेंसी) लागू किया गया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में घोषित यह आपातकाल लगभग 21 महीनों तक, यानी 21 मार्च 1977 तक लागू रहा. इस दौरान कई मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई, प्रेस और मीडिया की आज़ादी पर कड़े नियंत्रण लागू किए गए और सेंसरशिप लागू की गई थी. इसके अलावा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था. यह दौर भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम अध्याय के तौर पर याद किया जाता है.
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