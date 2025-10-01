Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2943914
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

इंजीनियर युवती ने किया सुसाइड, माता-पिता से कहती थी: देवता मुझे बुलाते हैं, उनके पास जाना चाहती हूं

Bhopal News-भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाली इंजीनियर युवती ने सुसाइड कर लिया. युवती का मानसिक संतुलन कुछ महीनों पहले बिगड़ गया था और उसका इलाज जारी थी. पुलिस की शुरुआती जांच में युवती के मानसिक बीमार होने की पुष्टि हुई है. परिजनों का कहना है कि वह अक्सर बहकी-बहकी बातें करती थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंजीनियर युवती ने किया सुसाइड, माता-पिता से कहती थी: देवता मुझे बुलाते हैं, उनके पास जाना चाहती हूं

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में एक इंजीनियर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है. युवती के पास किसी तरह के सुसाइड नोट नहीं मिला है. युवती अक्सर अपने माता-पिता से कहा करती थी कि उसके सपने में राम-सीता और हनुमानजी आते हैं. उसे उनके पास जाना है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में युवती के मानसिक बीमार होने की पुष्टि हुई है. 

इंदौर में करती थी जॉब
यह घटना मंगलवार रात की है. एएसआई संतोष सिंह के अनुसार, कीर्ति द्विवेदी नेता जी हिल्स कोलार में माता-पिता के साथ रहती थी. बीटेक करने के बाद उसकी नौकरी लग गई थी. इंदौरके एक कंपनी में जॉब करने के साथ वहीं रहती थी. कंपनी की पॉलिसी के अनुसार युवती 20 दिन इंदौर और 20 दिन भोपाल में रहकर वर्क फ्रॉम होम करती थी. 

मानिसक संतुलन बिगड़ा
उन्होंने बताया कि परिजनों ने इस बात की पुष्टि की है कि युवती मानिसक बीमार थी. इसी साल मार्च महीने से युवता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था. परिजन उसका इलाज भी करा रहे थे. युवती बहकी-बहकी बातें करती थी. वह कहती थी कि मुझे देवी और देवता दिखते हैं. राम-सीता और हनुमान दिखते हैं. देवता मुझे बुलाते हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूं. 

Add Zee News as a Preferred Source

वल्लभ भवन में पिता हैं पदस्थ
कीर्ति के पिता वल्लभ भवन में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं. उसकी बड़ी बहन भी इंदौर में रहकर नौकरी करती है. घटना के समय कीर्ति अपने कमरे में थी, सामने के रूम में उसका भाई रहता है, जो घर पर ही था. मां आरती में शामिल होने के लिए पड़ोस में गई थी. घर लौटने पर बेटी के कमरे में पहुंची, तब कमरा अंदर से लॉक था. आवाजें देने के बाद भी जब गेट नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया. 

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

यह भी पढ़ें-बच्ची के बिस्किट पैकेट से निकली पाकिस्तान की ये 'चीज'; आखिर MP में कौन कर रहा साजिश?

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal newsSuicide News

Trending news

mp news
इंजीनियर युवती ने किया सुसाइड, माता-पिता से कहती थी: देवता मुझे बुलाते हैं, जाना है
Latest Ratlam News
बच्ची के बिस्किट पैकेट से निकली पाकिस्तान की ये 'चीज'; आखिर MP में कौन कर रहा साजिश?
mp news
दुर्गा पंडाल में बदमाशों ने लहराई तलवार, कीर्तन-भंडारे में मची भगदड़, लोगों को पीटा
mp news
कॉल न उठाने पर भड़का सिरफिरा आशिक, युवती को चाकू से गोदा, खुद भी कुएं में कूदा
Panna news
पन्ना में आदिवासी के हाथ लगा बेशकीमती हीरा; कीमत सुन नहीं होगा यकीन
mp news
स्कूल में महिला टीचर का आतंक, छात्र को डंडे से पीटा, चप्पल उठाकर धमकाया, Video वायरल
indore news
MY अस्पताल में चमत्कार, युवक की आंख में घुसा कंबल कीड़ा, डॉक्टर ने ऐसे बचाई रोशनी
ujjain news
उज्जैन में 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर होगा भव्य रावण दहन, जानिए मुहूर्त और स्थल
mp news
दमोह में कुत्तों का आतंक, एक ही दिन में 25 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना
indore news
इंदौर में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड का मैच, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी
;