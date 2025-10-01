इंजीनियर युवती ने किया सुसाइड, माता-पिता से कहती थी: देवता मुझे बुलाते हैं, उनके पास जाना चाहती हूं

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में एक इंजीनियर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है. युवती के पास किसी तरह के सुसाइड नोट नहीं मिला है. युवती अक्सर अपने माता-पिता से कहा करती थी कि उसके सपने में राम-सीता और हनुमानजी आते हैं. उसे उनके पास जाना है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में युवती के मानसिक बीमार होने की पुष्टि हुई है.

इंदौर में करती थी जॉब

यह घटना मंगलवार रात की है. एएसआई संतोष सिंह के अनुसार, कीर्ति द्विवेदी नेता जी हिल्स कोलार में माता-पिता के साथ रहती थी. बीटेक करने के बाद उसकी नौकरी लग गई थी. इंदौरके एक कंपनी में जॉब करने के साथ वहीं रहती थी. कंपनी की पॉलिसी के अनुसार युवती 20 दिन इंदौर और 20 दिन भोपाल में रहकर वर्क फ्रॉम होम करती थी.

मानिसक संतुलन बिगड़ा

उन्होंने बताया कि परिजनों ने इस बात की पुष्टि की है कि युवती मानिसक बीमार थी. इसी साल मार्च महीने से युवता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था. परिजन उसका इलाज भी करा रहे थे. युवती बहकी-बहकी बातें करती थी. वह कहती थी कि मुझे देवी और देवता दिखते हैं. राम-सीता और हनुमान दिखते हैं. देवता मुझे बुलाते हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूं.

वल्लभ भवन में पिता हैं पदस्थ

कीर्ति के पिता वल्लभ भवन में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं. उसकी बड़ी बहन भी इंदौर में रहकर नौकरी करती है. घटना के समय कीर्ति अपने कमरे में थी, सामने के रूम में उसका भाई रहता है, जो घर पर ही था. मां आरती में शामिल होने के लिए पड़ोस में गई थी. घर लौटने पर बेटी के कमरे में पहुंची, तब कमरा अंदर से लॉक था. आवाजें देने के बाद भी जब गेट नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

