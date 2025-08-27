आंख बंद करके किया रोड का निर्माण! 90 डिग्री ब्रिज के बाद बनाई हैंडपंप वाली सड़क; वायरल हुआ मामला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2899026
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

आंख बंद करके किया रोड का निर्माण! 90 डिग्री ब्रिज के बाद बनाई हैंडपंप वाली सड़क; वायरल हुआ मामला

MP News: भोपाल से सड़क निर्माण की अजीबो-गरीब तस्वीर सामने आई है. यहां सीसी सड़क के बीचो-बीच हैंडपंप लगा छोड़ दिया गया है. वायरल हो रहे इस सड़क को देखकर हर किसी को भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज की याद आ गई.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

bhopal handpump road
bhopal handpump road

Bhopal Unique Road: भोपाल में एक बार फिर से अनोखे इंजीनियरिंग का नमूना देखने को मिला है. कुछ महीने पहले 90 डिग्री वाले ब्रिज ने राजधानी में खराब इंजीनियरिंग का उदाहरण पेश किया था . अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है. मामला है बैरागढ़ क्षेत्र में बने में सीसी रोड का. यहां रोड तो बन गया लेकिन इंजीनियर ने बीच रस्ते पर हैंडपंप छोड़ दिया. हैरानी की बात तो ये है कि बीच रास्ते पर हैंडपंप होने से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है लेकिन अधिकारियों ने इस मामले पर अपनी आंखो पर पट्टी बांध रखी है.

भोपाल में फिर से खराब इंजीनियरिंग
राजधानी में 90 डिग्री ब्रिज मामले को कुछ ही दिन हुए कि एक बार फिर से इंजीनियरिंग का अनोखा अविश्वसनीय मामला सामने आया है. पूरी घटना बैरागढ़ क्षेत्र के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन की है. यहां स्टेशन से फाटक तक सीसी रोड़ का निर्माण किया गया है. निर्माण तो निर्माण लेकिन रास्ते के बीचों-बीचो बीच हैंडपंप किसके लिए छोड़ा गाया है? ऐसे चालू रास्ते पर हैंडपंप छोड़ना कहां कि होशियारी है. हैरानी की बात ये भी है कि सड़क बनाते समय इंजीनियर और ठेकेदार दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर रखी थी किसी ने भी हैंडपंप हटाने का कष्ट नहीं किया.

दुर्घटना को आमंत्रित करता हैंडपंप
वर्तमान समय की बात करें तो फाटक रोड पर निर्माणाधीन होने से ब्रिज को बंद किया गया है. ब्रिज के बंद होने से लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. परेशानी की बात ये है कि रात के अंधेरे में सड़क के बीचो-बीच लगा हैंडपंप बिल्कुल दिखाई नहीं देता है. स्ट्रीट लाइट न होने से हैंडपंप की वजह से यहां दुर्घटना हो सकती है. सुरक्षा को देखते हुए  ठेकेदारों ने भी सड़क पर लावारिस पड़े इस हैंडपंप को कवर तक नहीं किया है. अब देखना ये होगा कि कब तक इस हैंडपंप को रास्ते से हटाया जाता है या फिर अधिकारियों की आंख  1-2 दुर्घटना हो जाने के बाद खुलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या थी 90 डिग्री वाले ब्रिज की कहानी
भोपाल में इंजीनियरिंग का अजूबा पहले भी वायरल हो चुका है. यहां 90 डिग्री वाले ब्रिज ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. ब्रिज को भोपाल के ऐशबाग में बनाया गया था. इस ब्रिज को बनाने में 8 साल लगे थे और लागत थी 18 करोड़ रुपए. इस पुल की सबसे हैरान करने वाली बात थी इसकी बनावट. ब्रिज का 90 डिग्री होना हादसे को आमंत्रित करने जैसा था. ब्रिज को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

bhopal news

Trending news

bhopal news
आंख बंद करके किया रोड का निर्माण! 90 डिग्री ब्रिज के बाद बनाई हैंडपंप वाली सड़क
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़, 3 महिलाओं समेत 4 नक्सली ढेर, हथियार बरामद
shahdol news
माँ–बाप पहले ही नहीं रहे, अब भाई भी चला गया, बहन ने लौटाई सरकारी मदद की राशि
mp news
MP News: क्या मिल गई रायसेन की लापता निकिता ? पुलिस परिजनों संग पंजाब रवाना
indore news
'मुझे इंसाफ दिलाना', मरने से पहले बेटे ने मां से लगाई गुहार, वीडियो बनाकर दी जान
sheopur
इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी! ऑनलाइन फ्रेंड ने किया श्योपुर की लड़की का अपहरण
mp news
BJP विधायक ने कलेक्टर को मारने के लिए उठाया हाथ, गाली देते हुए दी धमकी, हुई बहस
khargone news
गुम हुआ कुत्ता तो RI का फूटा गुस्सा, आधी रात कांस्टेबल की बेल्ट-चप्पल से की पिटाई
industrial hub
उज्जैन बनेगा MP का नया औद्योगिक हब, अडाणी और वीई जैसी 35 बड़ी कंपनियां करेंगी निवेश
mp news
मृत व्यक्तियों के आधार से खुले बैंक खाते, 150 बीघा जमीन बेचकर हड़पे 1.50 करोड़
;