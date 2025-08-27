आंख बंद करके किया रोड का निर्माण! 90 डिग्री ब्रिज के बाद बनाई हैंडपंप वाली सड़क; वायरल हुआ मामला

Bhopal Unique Road: भोपाल में एक बार फिर से अनोखे इंजीनियरिंग का नमूना देखने को मिला है. कुछ महीने पहले 90 डिग्री वाले ब्रिज ने राजधानी में खराब इंजीनियरिंग का उदाहरण पेश किया था . अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है. मामला है बैरागढ़ क्षेत्र में बने में सीसी रोड का. यहां रोड तो बन गया लेकिन इंजीनियर ने बीच रस्ते पर हैंडपंप छोड़ दिया. हैरानी की बात तो ये है कि बीच रास्ते पर हैंडपंप होने से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है लेकिन अधिकारियों ने इस मामले पर अपनी आंखो पर पट्टी बांध रखी है.

भोपाल में फिर से खराब इंजीनियरिंग

राजधानी में 90 डिग्री ब्रिज मामले को कुछ ही दिन हुए कि एक बार फिर से इंजीनियरिंग का अनोखा अविश्वसनीय मामला सामने आया है. पूरी घटना बैरागढ़ क्षेत्र के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन की है. यहां स्टेशन से फाटक तक सीसी रोड़ का निर्माण किया गया है. निर्माण तो निर्माण लेकिन रास्ते के बीचों-बीचो बीच हैंडपंप किसके लिए छोड़ा गाया है? ऐसे चालू रास्ते पर हैंडपंप छोड़ना कहां कि होशियारी है. हैरानी की बात ये भी है कि सड़क बनाते समय इंजीनियर और ठेकेदार दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर रखी थी किसी ने भी हैंडपंप हटाने का कष्ट नहीं किया.

दुर्घटना को आमंत्रित करता हैंडपंप

वर्तमान समय की बात करें तो फाटक रोड पर निर्माणाधीन होने से ब्रिज को बंद किया गया है. ब्रिज के बंद होने से लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. परेशानी की बात ये है कि रात के अंधेरे में सड़क के बीचो-बीच लगा हैंडपंप बिल्कुल दिखाई नहीं देता है. स्ट्रीट लाइट न होने से हैंडपंप की वजह से यहां दुर्घटना हो सकती है. सुरक्षा को देखते हुए ठेकेदारों ने भी सड़क पर लावारिस पड़े इस हैंडपंप को कवर तक नहीं किया है. अब देखना ये होगा कि कब तक इस हैंडपंप को रास्ते से हटाया जाता है या फिर अधिकारियों की आंख 1-2 दुर्घटना हो जाने के बाद खुलेगी.

क्या थी 90 डिग्री वाले ब्रिज की कहानी

भोपाल में इंजीनियरिंग का अजूबा पहले भी वायरल हो चुका है. यहां 90 डिग्री वाले ब्रिज ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. ब्रिज को भोपाल के ऐशबाग में बनाया गया था. इस ब्रिज को बनाने में 8 साल लगे थे और लागत थी 18 करोड़ रुपए. इस पुल की सबसे हैरान करने वाली बात थी इसकी बनावट. ब्रिज का 90 डिग्री होना हादसे को आमंत्रित करने जैसा था. ब्रिज को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी.

