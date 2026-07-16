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पहले डंडे से पीटा...फिर नब्ज चेक कर खेत में दफनाया, जमीन में गढ़े खजाने की लालच में पिता बना हैवान, नाबालिग बेटी की दी बलि

Bhopal Murder Case: भोपाल में कथित खजाने के अंधविश्वास में पिता ने दो साथियों के साथ मिलकर नाबालिग बेटी की हत्या कर शव खेत में दफना दिया. हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByPooja
Published: Jul 16, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:09 AM IST
पहले डंडे से पीटा...फिर नब्ज चेक कर खेत में दफनाया, जमीन में गढ़े खजाने की लालच में पिता बना हैवान, नाबालिग बेटी की दी बलि

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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