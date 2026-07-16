/पहले डंडे से पीटा...फिर नब्ज चेक कर खेत में दफनाया, जमीन में गढ़े खजाने की लालच में पिता बना हैवान, नाबालिग बेटी की दी बलि

गंजबासौदा से पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार

14 जुलाई 2026 को पुलिस ने विदिशा जिले के गंजबासौदा इलाके में आरोपी पिता को ढूंढ निकाला और हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया. आरोपी ने कबूल किया कि जमीन में दबे सोने-चांदी को निकालने के अंधविश्वास में आकर उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपनी बेटी की बलि देने की साजिश रची थी. जिसके बाद नाबालिग को डंडे से पीट-पीटकर पहले अधमरा किया. इसके बाद उसका गला दबाया. घटना का पता न चले इसलिए उसके शव को एक खेत में दफना दिया. आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या और सबूत छिपाने का मामला दर्ज किया है. पुलिस अब आरोपी के दो साथियों की तलाश कर रही है. उनसे पूछताछ के बाद ही पूरी साजिश के बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.