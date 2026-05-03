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'मुझे तमाचा जड़ने वाले असिस्टेंट चाहिए…', भोपाल के महिला अधिकारी की पोस्ट से मचा बवाल

Laxmi Gamad Controversy Social Media Post: भोपाल की महिला अधिकारी लक्ष्मी गामड़ की एक विवादित पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है.  इस पोस्ट में वह एक ऐसे सहायक की तलाश कर रही हैं, जो उनके इशारे पर जरूरत पड़ने पर किसी को दो थप्पड़ जड़ सके

 

Written By  Deepak Dwivedi|Edited By: Pooja|Last Updated: May 03, 2026, 05:05 PM IST
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'मुझे तमाचा जड़ने वाले असिस्टेंट चाहिए…', भोपाल के महिला अधिकारी की पोस्ट से मचा बवाल

Laxmi Gamad Controversy Social Media Post: मध्य प्रदेश राज्य सेवा की लेडी अफसर के एक पोस्ट ने तहलका मचा दिया. मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी लक्ष्मी गामड़ जो वर्तमान में भोपाल में तैनात हैं उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में वह एक ऐसे सहायक की तलाश कर रही हैं, जो उनके इशारे पर जरूरत पड़ने पर किसी को दो थप्पड़ जड़ सके.

लक्ष्मी गामड़ ने सोशल मीडिया पर इसके लिए पोस्ट करते हुए इच्छुक लोगों से संपर्क करने को कहा है. हालांकि, इस पोस्ट के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है. एक यूजर ने टिप्पणी की, 'आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं आपको सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट करने से बचना चाहिए.' इसके विपरीत कई अन्य यूजर्स ने पूछा, 'हमें बताइए, मैडम इस नौकरी के लिए जॉइनिंग की तारीख कब है?'

महिला अधिकारी का पोस्ट
एडिशनल कंट्रोलर गवर्नमेंट प्रेस की अधिकारी लक्ष्मी गामड़ का यह पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस पर साफाई देते हुए उन्होंने कहा कि,  एक व्यक्ति द्वारा उन्हें व्हाट्सएप पर प्यार का इजहार करने का मैसेज किया है. हालांकि उसका नाम उन्होंने उजागर नहीं किया और लिखा कि मेरा थप्पड़ मारने वाले पोस्ट ने तहलका मचा दिया और कुछ लोग मुझे जज करने लग गए कि मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए. क्योंकि महिला ऑफिसर हूं, इसलिए यह होनी चाहिए. क्यों भाई अपने सम्मान और छेड़छाड़ के लिए नहीं बोलना चाहिए. मेरा मकसद यह संदेश ऐसे घटिया लोगों तक पहुंचाना था.
वैसे में सफाई देने में विश्वास नहीं करती पर चुप रहने से लोग आपको कायर समझ लेते हैं और उनको और बढ़ावा मिल जाता है.'

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महिला अधिकारी ने बताई वजह
आगे आप बताओ अब ऐसे लोगों के लिए मैं तो गुस्सा कंट्रोल कर दो चमत ही बोली.... आप क्या करते...???? उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है. जिसमें लिखा हुआ है कि, 'आपको मैं काफी टाइम मैं देख रहा था बट बोल नहीं पाया था, प्लीज ट्रस्ट मी लक्ष्मी, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूं लक्ष्मी और पूरी लाइफ आपके साथ जीना चाहता हूं ...मैं डिसाइड कर लिया हूं लक्ष्मी...प्लीज इग्नौर मत कीजिए...आई केन डू एवरीथिंग फॉर यू...ट्रस्ट में प्लीज.. लक्ष्मी इट्स माय स्मॉल प्रेयर, डॉन्ट इग्नोर मी ट्रस्ट मी प्लीज.. मदर प्रॉमिस आई लव यू सो मच...प्लीज गिव मी वन चांस एंड थें यू विल सी फॉर योरसेल्फ हाउ मच आई लव यू
अफसर ने एक शब्द में नहीं का रिप्लाई दिया और संभवतः उसके बाद उन्होंने चमाट वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी.

ये भी पढ़ें : 'करोड़पति होंगे किसान...', इंदौर में बोले सीएम, भाग्योदय का शंखनाद है यह इकोनॉमिक कॉरिडोर

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