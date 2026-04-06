गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला भोपाल, छात्रों के दो गुटों में फायरिंग, पार्टी के दौरान हुआ झगड़ा

Bhopal News: भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में देर रात छात्रों के दो गुटों के बीच हुआ विवाद खूनी रूप ले गया. एक ही इमारत में रहने वाले छात्रों के बीच एक पार्टी के दौरान किसी मामूली बात पर कहा-सुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने दूसरे गुट के दो छात्रों पर गोली चला दी.
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Bhopal News: राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छात्रों के बीच का विवाद हिंसक रूप ले गया. रिपोर्टों के अनुसार, कल देर रात एक ही बिल्डिंग में रहने वाले छात्रों के दो गुटों के बीच एक पार्टी के दौरान तीखी बहस छिड़ गई. विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट के एक छात्र ने अपना आपा खो दिया और दूसरे गुट के दो छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. इस गोलीबारी की घटना में दो छात्रों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों छात्रों हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्र एक ही कॉलेज के हैं, जबकि मुख्य आरोपी दूसरे कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है.
छात्रों के दो गुटों में फायरिंग
दरअसल, कटारा हिल्स पुलिस थाना क्षेत्र में छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद तब हिंसक हो गया, जब देर रात हुई एक पार्टी के दौरान शुरू हुई कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई. रिपोर्टों के अनुसार, दोनों गुट एक ही बिल्डिंग में रहते हैं. घटना के बाद आरोपी सुधांशु, ओम और अनिकेत फरार हो गए हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और सुधांशु के शहडोल निवासी होने के कारण वहां भी टीम भेजी गई है.
एक ही कॉलेज के है दोनों गुट के छात्र
बताया जा रहा है कि इस घटना में शामिल दोनों गुट एक ही कॉलेज से जुड़े हैं, जबकि मुख्य आरोपी जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी किसी दूसरे कॉलेज का छात्र है. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है, और पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के प्रयासों में सक्रिय रूप से जुटी हुई है.
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भोपाल से दूसरी खबर
दूसरी ओर विजय मेवाड़ा हत्याकांड के संबंध में हिंदू संगठनों परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों ने दोषियों के लिए फांसी की मांग करते हुए एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला. यह मार्च नेहरू स्कूल चौराहे से शुरू हुआ, प्रभात चौराहे से होते हुए आगे बढ़ा और वापस नेहरू स्कूल पर ही समाप्त हुआ. मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया, और उनके साथ हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी भी शामिल हुए. इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.
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