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सावधान! गर्मी से राहत पाने के लिए आप भी तो नहीं पी रहे 'जहर'?, भोपाल के कई नामी जूस-लस्सी की दुकानों पर छापा

Bhopal Juice Lassi Shop Raid: भोपाल में बढ़ती गर्मी के बीच जूस, शेक और लस्सी की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है. मिलावटी और घटिया गुणवत्ता की शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कलेक्टर के निर्देश पर शहर के कई इलाकों में छापेमारी कर जांच शुरू की.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 08, 2026, 09:56 AM IST
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सावधान! गर्मी से राहत पाने के लिए आप भी तो नहीं पी रहे 'जहर'?, भोपाल के कई नामी जूस-लस्सी की दुकानों पर छापा

Bhopal Juice Lassi Shop Raid: राजधानी भोपाल में तापमान बढ़ने के साथ जूस, शेक और लस्सी की दुकानों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है. बाजारों, प्रमुख चौराहों और सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग गर्मी से राहत के लिए इन पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं. वहीं मिलावटी और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचे जाने की शिकायतों के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है. मानव अधिकार आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लेने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीन ने शहर के कई प्रमुख इलाकों में जूस-लस्सी की दुकानों में छापेमारी की.

इस दौरान कई दुकानों से जूस, लस्सी और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा गया है.  कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित नामी जूस सेंटर्स और लस्सी कॉर्नर्स पर औचक निरीक्षण कर नमूनों की जब्ती की. नकली एसेंस और रसायनों का संदेह प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कई विकेताओं द्वारा मैंगो शेंक और अन्य जूस में हानिकारक टार्द्राजीन कलर (कृत्रिम रंग), सिंथेटिक एसेंस, थिकनर और भारी मात्रा में सैकरीन का उपयोग किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हो सकते है. 

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टीम ने दुकानों से लिए सैंपल

टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत यह कार्रवाई की है. सभी संदिग्ध नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने 14 दिनों के भीतर स्थिति को सुधारने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुधार नहीं किया गया, तो लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें : MP में आंधी-तूफान के साथ गिरेगा पानी, 25 जिलों में अलर्ट, भोपाल-इंदौर में सताएगी गर्मी; IMD ने जारी की चेतावनी

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