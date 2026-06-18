अधिकारियों से नहीं हो पाई मुलाकात, तो हाई टेंशन लाइन के तारों पर चलने लगा युवक, मची अफरा-तफरी

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Man Climb on Electric Pole-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉश इलाके एमपी नगर में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक शख्स अचानक शासकीय प्रेस के सामने बिजली के खंभे पर चढ़ गया. देखते ही देखते वह शख्स हवा में लटके हाई टेंशन लाइन के तारों पर सर्कस की तरह चलने लगा. यह खौफनाक नजारा देखकर नीचे खड़े लोगों की सांसें अटक गईं और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
गनीमत रही कि बिजली बंद थी
घटना की खबर मिलते ही एमपी नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले बिजली कंपनी को फोन कर लाइट बंद रखने को कहा, ताकि युवक को करंट न लगे. हालांकि, किस्मत अच्छी थी कि उस इलाके में लाइन मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बिजली पहले से ही बंद थी. वरना बड़ा हादसा हो सकता था.
57 मिनट तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सूझबूझ से काम लिया. पुलिस ने नीचे खड़ी भीड़ को सुरक्षित दूरी पर हटाया और युवक को लगातार बातों में उलझाकर नीचे उतरने के लिए मनाया. करीब 57 मिनट की कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई.
क्यों उठाया आत्मघाती कदम
जांच में सामने आया है कि बिजली के तारों पर चढ़ने वाले युवक का नाम श्रवण कुमार है, जो हरदा का रहने वाला है. श्रवण करीब पांच साल पहले तक हरदा के पोस्ट ऑफिस में एक अस्थायी कर्मचारी था. एक आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. तब से वह लगातार खुद को बेकसूर बताते हुए दोबारा नौकरी पर रखने की मांग कर रहा था.
अफसरों से नहीं मिल पाया तो पोल पर चढ़ा
बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह श्रवण हरदा से भोपाल आया और सीधे एमपी नगर स्थित पोस्ट ऑफिस पहुंचा. सुबह करीब 10.30 बजे उसने बड़े अधिकारियों से मिलकर अपनी बहाली की गुहार लगानी चाही, लेकिन अधिकारियों से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी. इसी बात से हताश होकर वह बाहर आया और सीधे बिजली के पोल पर चढ़ गया. फिलहाल, पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की जांच कर रही है.
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