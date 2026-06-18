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अधिकारियों से नहीं हो पाई मुलाकात, तो हाई टेंशन लाइन के तारों पर चलने लगा युवक, मची अफरा-तफरी

Bhopal News-भोपाल के एमपी नगर में एक युवक अफसरों से मुलाकात न होने और नौकरी बहाली की मांग को लेकर हाई टेंशन लाइन के तारों पर चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि मेंटेनेंस के कारण बिजली पहले से बंद थी और पुलिस व फायर ब्रिगेड ने 57 मिनट की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारकर हिरासत में ले लिया.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 18, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:03 PM IST
अधिकारियों से नहीं हो पाई मुलाकात, तो हाई टेंशन लाइन के तारों पर चलने लगा युवक, मची अफरा-तफरी

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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