अधिकारियों से नहीं हो पाई मुलाकात, तो हाई टेंशन लाइन के तारों पर चलने लगा युवक, मची अफरा-तफरी

Man Climb on Electric Pole-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉश इलाके एमपी नगर में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक शख्स अचानक शासकीय प्रेस के सामने बिजली के खंभे पर चढ़ गया. देखते ही देखते वह शख्स हवा में लटके हाई टेंशन लाइन के तारों पर सर्कस की तरह चलने लगा. यह खौफनाक नजारा देखकर नीचे खड़े लोगों की सांसें अटक गईं और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.