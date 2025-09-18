भोपाल में पूर्व मंत्री के घर से लाखों की चोरी, लाइसेंसी बंदूक और जेवरात उड़ा ले गए चोर

Bhopal News: भोपाल में चोरों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां भोपाल में एक पूर्व मंत्री के घर से चोर लाखों की चोरी को अंजाम देकर भाग निकले. बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री अपनी मां का निधन होने की वजह से भोपाल से अपने पैृतक गांव गए थे, इस दौरान घर में कोई नहीं था, जहां सूने घर में चोरों ने धावा बोला और घर से लाखों का सामान लेकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि चोर घर में रखा लाखों का जेवरात और लाइसेंसी बंदूकें लेकर भी भाग गए. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जब वापस अपने भोपाल निवास पर पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला.

भोपाल के घर का तोड़ा दरवाजा

पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल का पूरा परिवार सीहोर के बकतरा पैतृक गांव गया हुआ था, परिवार की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर चोरों ने 12 सितंबर से 16 सितंबर के बीच यह चोरी की वारदात अंजाम दिया है. क्योंकि राजकुमार पटेल की मां का 12 सितंबर को निधन होने की वजह से वह परिवार समेत घर से बाहर गए थे. चोरों ने घर की बाउंड्री वॉल को फांदकर अंदर घुसपैठ की और फिर मुख्य दरवाजा तोड़कर बंगले के अंदर प्रवेश किया, घर के अंदर रखे लगभग 50 लाख रुपए के सामान को पार कर ले गए, जिसमें सोने-चांदी के जेवरात प्रमुख हैं। साथ ही 2 लाइसेंसी रिवाल्वर भी चोरी हो गए हैं.

इस चोरी की घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था और बंगले में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने के कारण चोरों के सुराग लगाने में पुलिस को काफी मुश्किल हो रही है, हालांकि, घर के आसपास और सड़क पर लगे सार्वजनिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय पुलिस अधिकारी और जांच टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है और आसपास के लोगों तथा संदिग्धों से पूछताछ जारी है, पुलिस का मानना है कि चोरी में किसी परिचित या आंतरिक सूत्र का हाथ हो सकता है, इसलिए इस दिशा में भी जांच की जा रही है. भोपाल के बागसेवनिया इलाके में हुई इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है और स्थानीय लोगों में भी चिंता की लहर दौड़ गई है.

कौन हैं राजकुमार पटेल

राजकुमार पटेल एमपी में कांग्रेस के सीनियर नेता माने जाते हैं, वह कांग्रेस के टिकट पर कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके है और दिग्विजय सिंह के शासनकाल में एमपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. हाल में ही उन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव भी भोजपुर सीट से लड़ा था, जबकि बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में भी वह कांग्रेस के प्रत्याशी थे. राजुकमार पटेल के कई लोग राजनीति में हैं.

