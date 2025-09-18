भोपाल में पूर्व मंत्री के घर से लाखों की चोरी, लाइसेंसी बंदूक और जेवरात उड़ा ले गए चोर
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2926876
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में पूर्व मंत्री के घर से लाखों की चोरी, लाइसेंसी बंदूक और जेवरात उड़ा ले गए चोर

MP News: भोपाल में पूर्व मंत्री के घर से लाखों रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि चोर लाइसेंसी बंदूक के साथ-साथ में घर में रखे जेवरात भी लेकर फरार हो गए. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में पूर्व मंत्री के घर में चोरी
भोपाल में पूर्व मंत्री के घर में चोरी

Bhopal News: भोपाल में चोरों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां भोपाल में एक पूर्व मंत्री के घर से चोर लाखों की चोरी को अंजाम देकर भाग निकले. बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री अपनी मां का निधन होने की वजह से भोपाल से अपने पैृतक गांव गए थे, इस दौरान घर में कोई नहीं था, जहां सूने घर में चोरों ने धावा बोला और घर से लाखों का सामान लेकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि चोर घर में रखा लाखों का जेवरात और लाइसेंसी बंदूकें लेकर भी भाग गए. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जब वापस अपने भोपाल निवास पर पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला. 

भोपाल के घर का तोड़ा दरवाजा 

पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल का पूरा परिवार सीहोर के बकतरा पैतृक गांव गया हुआ था, परिवार की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर चोरों ने 12 सितंबर से 16 सितंबर के बीच यह चोरी की वारदात अंजाम दिया है. क्योंकि राजकुमार पटेल की मां का 12 सितंबर को निधन होने की वजह से वह परिवार समेत घर से बाहर गए थे. चोरों ने घर की बाउंड्री वॉल को फांदकर अंदर घुसपैठ की और फिर मुख्य दरवाजा तोड़कर बंगले के अंदर प्रवेश किया, घर के अंदर रखे लगभग 50 लाख रुपए के सामान को पार कर ले गए, जिसमें सोने-चांदी के जेवरात प्रमुख हैं। साथ ही 2 लाइसेंसी रिवाल्वर भी चोरी हो गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः साइबर ठगी रोकने MP पुलिस का बड़ा कदम, 2 घंटे में शिकायत करो, ठगी का पैसा बचाओ

इस चोरी की घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था और बंगले में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने के कारण चोरों के सुराग लगाने में पुलिस को काफी मुश्किल हो रही है, हालांकि, घर के आसपास और सड़क पर लगे सार्वजनिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  स्थानीय पुलिस अधिकारी और जांच टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है और आसपास के लोगों तथा संदिग्धों से पूछताछ जारी है, पुलिस का मानना है कि चोरी में किसी परिचित या आंतरिक सूत्र का हाथ हो सकता है, इसलिए इस दिशा में भी जांच की जा रही है. भोपाल के बागसेवनिया इलाके में हुई इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है और स्थानीय लोगों में भी चिंता की लहर दौड़ गई है. 

कौन हैं राजकुमार पटेल 

राजकुमार पटेल एमपी में कांग्रेस के सीनियर नेता माने जाते हैं, वह कांग्रेस के टिकट पर कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके है और दिग्विजय सिंह के शासनकाल में एमपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. हाल में ही उन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव भी भोजपुर सीट से लड़ा था, जबकि बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में भी वह कांग्रेस के प्रत्याशी थे. राजुकमार पटेल के कई लोग राजनीति में हैं. 

ये भी पढ़ेंः एमपी की जेल में शराब ? कैदी ने किया बड़ा खुलासा, जेल प्रशासन ने किया खंडन!

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

mp news
मध्य प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी की एंट्री! साइबर ठगी पर ऐसे लगेगी लगाम
mp health news
बार-बार खांसी-बुखार कर रहा परेशान? तो हो सकते हैं टीबी से खतरनाक बीमारी के शिकार
Sakti News
आखिर कैसे रिटायर्ड आर्मीमैन के खाते से उड़ाए गए 8 लाख? पुलिस ने बरामद किया सामान
anuppur news
बिजुरी रेलवे स्टेशन पर 'पूर्वजों' का आतंक! घायल लोको पायलट ने बताई खौफनाक दास्तां
gwalior rape case
खौफ के साए में कैद मासूमियत! दो युवकों ने रची दरिंदगी की ऐसी साजिश, सुनते ही...
bhopal gas tragedy case
भोपाल गैस त्रासदी केस पर एमपी हाई कोर्ट सख्त! क्रिमनल केसों का समाधान के दिए निर्देश
chhattisgarh news
70 आदिवासियों की 'घर वापसी', BJP विधायक ने पैर धोकर किया स्वागत, धर्मांतरण पर बोलीं
mp news
क्या खत्म हो जाएगी रावण दहन की परंपरा? विरोध में लगाए गए पोस्टर, प्रतिबंध की मांग
mp news
'डांसिंग कॉप' पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- दोस्ती करने मैसेज भेजे, वीडियो बनाया
mp news
बालाघाट में नक्सलियों ने किया आदिवासी युवक का अपहरण, मुखबिरी का है शक, छोड़े 2 पत्र
;