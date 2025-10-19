Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

'विधर्मी बनना चाहती है आपकी लड़की? तो टांगे तोड़ने में न छोड़ो कोई कसर...' साध्वी प्रज्ञा का फिर विवादित बयान

MP News: साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर से अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं से घिर गई हैं. एक बार फिर उन्होंने लड़कियों को लेकर विवादित टिप्पणी दी है. लोग इन बयानों को लड़कियों की आजादी  पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगा रहे हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 19, 2025, 03:06 PM IST
sadhvi pragya
sadhvi pragya

Sadhvi Pragya Statement regarding Girls: भोपाल से सांसद रह चुकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. लड़कियों पर दिए अपने इस बयान से साध्वी ने सामाजिक समेत राजनैतिक हलकों में बहस छेड़ दी है. उन्होंने लव जिहाद में फंसती लड़कियों के माता-पिता को अपनी बेटियों को मारने पीटने की सलाह दी है. 

लड़कियों को लेकर क्या बोल गई साध्वी प्रज्ञा
दरअसल, साध्वी प्रज्ञा ने अपने फेसबुक पर 'लव जिहाद से बचाने का प्रयास' कैपशन सहित एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे देश की बेटियों को लेकर विवादित टिप्पणी करती नजर आ रही हैं. पोस्ट वीडियो में साध्वी प्रज्ञा को "अगर लड़की कहना नहीं मानती है विधर्मी के यहां जाने का प्रयास करती है तो उसकी टांगें तोड़ो देने में कसर मत छोड़ना" कहते देखा जा सकता है. 

लड़कियों को मारने पीटने पर दिया जोर
उन्होंने आगे कहा कि "मां-बाप जब प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए देते हैं. जो लड़कियां माता-पिता की बात नहीं मानती इज्जत नहीं करती घर से भागना को तैयार रहती है उन्हें मारपीट कर ठीक करो. मन को मजबूत कर लेना मन को इतना मजबूत कर लेना कि अगर हमारी लड़की हमारा कहना नहीं मानती है हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहां जाने का प्रयास करती है तो उसकी टांगे तोड़ देने में भी कसर मत छोड़ना.जो संस्कारों से नहीं मानती है जो बातों से नहीं मानती है उसको ताड़ना देनी पड़ती है." वीडियो को अबतक हजारों लोगों ने देखा है. 

लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो मियाए...
साध्वी प्रज्ञा ने आगे कहा कि जब मां-बाप प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए देते हैं उनको टुकड़ों में काटने मारने के लिए नहीं देते हैं. जब एक बिटिया पैदा होती है तो माताएं इतनी प्रसन्न हो जाती है और कहती है हमारे घर में लक्ष्मी आई है हमारे घर में सरस्वती आई है सब लोग बधाई देते हैं लेकिन जब वह बड़ी होती है तो मियाए बनने के लिए चल देती है. ऐसी बच्चियों को मारपीटकर समझाना ही बेहतर है. 

बयान पर मिल रही प्रतिक्रियाएं
अब इस बयान पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं साज्ञा करते नजर आ रहे हैं. कोई साध्वी प्रज्ञा की बातों का समर्थन करते नजर आ रहा तो कोई इसे लड़कियों की आजादी पर लगाए जा रहे लगाम की ओर इशारा कर रहा है. फिलहाल ये बयान अब विवादित विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर कड़ी बहस छिड़ने की उम्मीद है. रिपोर्ट: अनिल नागर1, भोपाल

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

bhopal news

Trending news

