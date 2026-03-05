'धनकुबेर' सिपाही सौरभ शर्मा की 100 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, सरकारी खजाने में जाएगा 52 किलो सोना और कैश

Former Rto Constable Saurabh Sharma-मध्यप्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है. आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर से जुड़े मामले में बरामद किया गया 100 करोड़ रुपए के गोल्ड और नकदी को सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा. इस मामले में आयकर विभाग की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भोपाल स्थित बेनामी निषेध इकाई की कार्रवाई को सही ठहराया है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सौरभ शर्मा को सोने का वास्तलिक मालिक बताया है.

दिसंबर 2024 में मिला था कैश और गोल्ड

बता दें कि सौरभ शर्मा तब चर्चा में आया था, जब दिसंबर 2024 में लोकायुक्त, ईडी और आयकर विभाग ने उसके ठिकानों पर एक के बाद एक छापामार कार्रवाई की थी. इसी बीच 18 और 19 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल के मेंडोरी में इनोवा कार में 11 करोड़ रुपए कैश और 51.8 गोल्ड जब्त किए गए थे. इतनी बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड मिलने से सनसनी फैल गई थी. इसका लिंक भी सौरभ से जुड़ा था. इसके बाद सौरभ और उसके साथियों की कई संपत्तियों के खुलासे हुए थे. लेकिन सौरभ शर्मा ने यह नहीं स्वीकार किया है कि कार में मिला सोना और कैश उसका है.

सौरभ और चेतन के पास अपील का विकल्प

अथॉरिटी द्वारा आयकर विभाग की बेनामी विंग की कार्रवाई को सही ठहराने के बाद सौरभ और चेतन गौर के अब अपील का विकल्प है. दोनों अगर अपील करते हैं, तो सुनवाई के बाद इस पर फैसला होगा. लेकिन अगर तय समय सीमा के भीतर अपील नहीं की जाती है, तो सरकार इस मामले में नीलामी की कार्रवाई कर गोल्ड और कैश जब्त कर सकती है.

सौरभ को बताया वास्तविक मालिक

आयकर विभाग ने लेनदेन को बेनामी लेनदेन माना है. जांच के दौरान चेतन गौर को बेनामीदार और सौरभ शर्मा को वास्तविक मालिक बताया गया है. बता दें कि आयकर विभाग सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन गौर, शरद जायसवाल और रिश्तेदारों से जुड़ी 32 से ज्यादा अचल संपत्तियों और बैंक खातों में जमा राशि की जांच कर रहा है.

