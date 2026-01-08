Bhopal Water Samples: भोपाल में भी कई जगहों पर पानी की क्वालिटी खराब मिली है. बताया जा रहा है कि चार सैंपल यहां फेल हुए हैं, क्योंकि इस पानी में 'ई-कोलाई' बैक्टीरिया पाया गया है, जो इंदौर के भागीरथपुरा में भी पाया गया था, इसी के चलते इंदौर में 20 लोगों की मौत हो चुकी हैं. भोपाल में नगर निगम की तरफ से कई इलाकों से सैंपल लिए गए थे, जिसमें आदमपुर छावनी, खानूगांव और वाजपेयी नगर में ग्राउंड वाटर के सैंपल दूषित निकले हैं, वहीं इन सैंपल के फेल होने पर भोपाल नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जो सैंपल फेल हुए हैं वह सप्लाई वाटर के नहीं है बल्कि ग्राउंड वाटर के हैं, ऐसे में ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.

ग्राउंड वाटर पर लगी रोक

भोपाल नगर निगम ने इन सभी जगहों पर ग्राउंड वाटर पर रोक लगा दी है, अधिकारियों का कहना है कि इन इलाकों में भूजल आधारित जल स्त्रोतों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए यहां किसी भी तरह से ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल नहीं करने की जानकारी दी गई है. बता दें कि बुधवार के दिन भोपाल में अलग-अलग इलाकों से पानी के करीब 250 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से चार सैंपल फेल थे. इनमें एक सैंपल खानूगांव का था, एक सैंपल वाजपेयी नगर का था और 2 सैंपल आंदमपुर खंती के पास के थे, यानि यहां का पानी ठीक नहीं बताया गया है.

1 हजार से ज्यादा सैंपल

इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना के बाद भोपाल में भी नगर निगम लगातार सख्ती बरत रहा है. भोपाल में अब तक 1000 से ज्यादा पानी के सैंपल लिए गए हैं. जहां पुराने भोपाल के कुछ इलाकों में सीवेज लाइन में दिक्कतें पाई गई हैं, जिन्हें भोपाल नगर निगम के अधिकारियों ने ठीक कराने की बात कही है. क्योंकि लोहे के पाइप होने की वजह से कई जगह लीकेज की समस्या आ रही है.

भोपाल में बड़ी आवादी को पानी सप्लाई किया जाता है, क्योंकि शहर के 85 प्रतिशत इलाकों में फिलहाल पानी की सप्लाई की जाती है, यह सप्लाई नगर निगम की तरफ से की जाती है, केवल अवैध कॉलोनियों में पानी की सप्लाई नहीं होती है. भोपाल में नल कनेक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं.

