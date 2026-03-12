भोपाल में गैस सिलेंडर का सर्वर क्रैश, दुकानों पर सबसे ज्यादा असर, पैनिक बुकिंग कर रहे लोग

Bhopal News: ईरान-इजराइल युद्ध का असर गैस पर भी पड़ता दिख रहा है. भोपाल में एक दम से बड़ी संख्या में बुकिंग होने की वजह से सर्वर क्रैश हो गया है. जिसके चलते बड़ी एजेंसी के बाहर लाइन लगी हुई है. गैस के नंबर नहीं लगने की वजह से लोग सिलैंडर लेकर एजेंसियों पर ही पहुंच रहे हैं. भोपाल में होटल और छोटी दुकानों पर भी गैस की कमी का असर साफ दिखाई दे रहा है. होटल्स के मालिकों का कहना है कि अब गैस का स्टॉक एक दो दिन का ही बचा है. ऐसे में अगर गैस का प्रबंध नहीं होता है तो फिर परेशानियों का सामना करना पडे़गा.

भोपाल में इंडक्शन का इस्तेमाल

भोपाल में गैस सिलेंडर की जगह अब पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों के बजाय इंडक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन, इससे एक दम से इंडक्शन की बिक्री में भी तेजी देखने को मिली है. क्योंकि गैस सिलेंडर की दूसरी बुकिंग का अंतर 21 से बढ़ाकर 25 के बीच कर दिया है, जबकि कई कंपनियों की तरफ से इसका अंतर 30 दिन तक हो गया है. ऐसे में भोपाल की सड़कों में गैस के लिए सड़कों पर कतारे लग रही हैं. खास बात यह है कि लोग पैनिक बु​किंग कर रहे हैं, ऐसे में एचपी और भारत कंपनी के गैस सिलेंडरों की बुकिंग ठप्प पड़ी हुई है. बताया जा रहा है कि पहले 1 सेकंड में 500 तक की बुकिंग आती थी. लेकिन, अब 1 ही सेकंड में 5000 की बुकिंग आ गई. ऐसे में सर्वर क्रैश होना लाजमी है.

पैनिक बुकिंग कर रहे हैं लोग

सबसे अहम बात यह है कि लोग पैनिक बुकिंग कर रह हैं. बताया जा रहा है कि एक ही नंबर से लगातार बार-बार बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट आ रही है. जिससे सर्वर काम नहीं कर पा रहा है. एक ही नंबर से लोग 500 बार तक बुकिंग के लिए जा रहे हैं. जिससे यह भी तय हो गया है कि लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं. जिससे स्थिति सबसे ज्यादा गड़बड़ा रही है. जबकि एकदम से कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है. कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर जरूर प्रतिबंध लगाए गए हैं. लेकिन, घरेलू गैस सिलेडर को लेकर स्थिति क्लीयर है. लेकिन लगातार बुकिंग की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर जरूर स्थिति में फर्क आया है. ऐसे में दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट पर ज्यादा असर दिख रहा है. वहीं शादियों और रमजान का सीजन होने की वजह से भी कुछ काम प्रभावित हो रहे हैं.

केंद्र सरकार बोली पर्याप्त मात्रा में हैं सिलेंडर

केंद्र सरकार ने यह बात स्पष्ट की है घरेलू गैस सिलेंडर की फिलहाल कोई कमी नहीं है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि गैस की पैनिक बुकिंग करने की जरुरत नहीं है. क्योंकि ढाई दिन का नॉर्मल डिलीवरी साइकिल पूरे देश में बना हुआ है. जबकि एलपीजी उत्पादन में भी 25 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी कर दी गई है. ऐसे में किसी भी तरह से गैस सिलेंडर को जल्दी बुकिंग करने की जरुरत नहीं है.

