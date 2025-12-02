आंखों में तेज जलन, जैसे किसी ने... तबाही की कहानी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की जुबानी

Bhopal Gas Tragedy Victims Story: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, दिसंबर का महीना और ठंड की शुरुआत... सर्दी अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी थी. साल 1984 के 2-3 दिसंबर की दरम्यानी रात लोग नींद की आगोश में थे और ठंड के बीच कंबल में दुबके हुए थे. तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली. लोग खड़े-खड़े गिरने लगे और जो गिर गया फिर शायद ही उठ पाया. 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक त्रासदी दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदा है. इस हादसे में तुरंत लगभग 3000 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग हमेशा के लिए शारीरिक रूप से कमजोर हो गए. यहां तक कि उस समय की गर्भवती महिलाओं ने बाद में ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पैदा हुए. आज भी लोग उस घटना को याद कर सिहर जाते हैं.

आंखों में तेज जलन, जैसे किसी ने आग में मिर्च डाल दी हो...

भोपाल की उस घटना के बारे में कई पीड़ितों ने बताया है और इस पर कई रिपोर्ट्स प्रकाशित हो चुकी हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल के जयप्रकाश नगर में एक कमरे के मकान में रहने वाले सईद खान उस रात 12:30 बजे एक फिल्म शो देखकर घर आए थे. उन्होंने उस रात को याद करते हुए कहा, 'मैं अभी बिस्तर पर गया ही था कि मेरी आंखों में तेज जलन और दर्द होने लगा, जैसे किसी ने आग में मिर्च डाल दी हो.' वह पता लगाने के लिए बाहर निकले, लेकिन तब जलन और बढ़ गई. इसके बाद वह बुरी तरह डर गए और नए भोपाल की ओर भागने लगे. भागने से पहले उन्हें अपने परिवार के बारे में जो आखिरी बात याद है, वह यह है कि वे सभी खांस रहे थे, थूक रहे थे और उल्टी कर रहे थे.

कमरे से निकला और भागा, फिर...

30 साल के टैंकर ड्राइवर शहजाद खान भी अपनी पत्नी और चार बेटियों के साथ जयप्रकाश नगर में सो रहे थे, जो फैक्ट्री से लगा हुआ ही था. उन्होंने कहा, 'मैं सो रहा था. अचनाक जब नींद खुली तो आंखों में एकदम जलन महसूस हुई. ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नजर उतार रहा हो। किसी ने बुरी नजर से बचने के लिए आग में मिर्च डाल दी हो.' घबराहट में शहजाद अपने कमरे से भागे. वह यह नहीं बता सकते कि क्यों भागे. वह पहली गुजरती गाड़ी पर चढ़ गया और उन्हें लगभग 40 किलोमीटर दूर कुरावल में उतारा गया. यह आखिरी बार था, जब उन्होंने अपने परिवार को जिंदा देखा था.

ड्यूटी से लौटने पर मिली पत्नी और दो बेटों की लाश

भोपाल के बाहरी इलाके में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के ठीक सामने एक छोटी सी झुग्गी में रहने वाले जहीर अहमद बताते हैं कि उस रात वो मिलिट्री रिक्रूटमेंट सेंटर में वॉचमैन के तौर पर ड्यूटी पर थे. जब वह सुबह 6:00 बजे के बाद लौटे तो उनके घर का ताला खुला था. घर के अंदर उनकी पत्नी और दो बेटों की लाशें पड़ी थी, जिनकी उम्र 13 और 9 साल थी. एक 8 साल की बेटी शबनमबी और उनका सबसे बड़ा बेटा रईस जिंदा बचे थे, जिसकी उम्र तब 16 साल थी.

पांच दिन अपनों की तलाश में भटकता रहा...

राम सेवक पियासी लकी थे, क्योंकि वे उस समय खजुराहो के पास बिजावर में काम कर रहे थे. यूनियन कार्बाइड प्लांट से गैस लीक की खबर ने उन्हें परेशान कर दिया, क्योंकि उनके भाई और उनका परिवार फैक्ट्री के बगल में चोला केंची में रहता था. यह खबर सुनते ही वो भोपाल के लिए पहली ट्रेन पकड़कर अपने भाई के घर पहुंचे, लेकिन तब सब भाग गए थे और घर में उन्हें कोई नहीं मिला. उन्हें हमीदिया हॉस्पिटल में अपनी भाभी और भतीजी को ढूंढ़ने में पांच दिन लग गए. उन्हें अपने भाई और दो भतीजों के बारे में तब तक पता नहीं चला, जब तक अधिकारियों ने पूरे शहर में अनजान मरे हुए लोगों की तस्वीरें नहीं चिपका दीं.

फोन की घंटी बजी और पीछे से आवाज आई...

रिटायर्ड ब्रिगेडियर एम.एल. गर्ग उस समय पेपर फैक्ट्री स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लिमिटेड के जनरल मैनेजर थे. उस रात सो रहे थे, जब रात करीब 1:15 बजे टेलीफोन की घंटी बजी. किसी ने फैक्ट्री से कॉल किया और बताया कि चार लोग बेहोश हो गए हैं. फोन करने वाले ने कहा, 'सर, हमारा दम घुट रहा है.' एमएल गर्ग ने उस रात को याद करते हुए बताया था कि तभी उनकी आंखों से पानी आने लगा और खुद उनका भी दम घुटने लगा. उनके घर की खिड़कियां खुली थीं और उन्होंने जल्द ही एक 'पीली गैस' को अंदर आते देखा. उन्होंने कहा, 'तब मुझे अहसास हुआ कि यह बहुत गंभीर मामला है और मैंने अपनी फैक्ट्री बंद करने और खाली करने का आदेश दिया.'