गैस पीड़ितों की रैली RSS की वेशभूषा वाले पुतले पर बवाल, BJP और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक, पुलिस ने जब्त किया पुतला

Gas Tragedy Anniversary Rally Halted-मध्यप्रदेश के भोपाल में गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर श्रद्धांजलि रैली बुधवार को विवाद में बदल गी. गैस पीड़ित संगठनों ने यूनियन कार्बाइड के पूर्व सीईओ वारेन एंडरसन के पुतले के साथ एक और पुतला प्रदर्शन में शामिल किया, जिसकी वेशभूषा आरएसएस की यूनीफॉर्म से मिलती-जुलती नजर आई. जैसे ही यह बात सामने आई, भाजपा कार्यकर्ता विरोध में पहुंच गए और बहस बढ़ते ही पुलिस ने विवादित पुतला जब्त कर रैली आगे बढ़ने से रोक दी.

दूसरे पुतले पर संगठनों ने दी सफाई

शहर के भारत टॉकीज अंडरब्रिज से जेपी नगर स्मारक तक यह रैली निकलनी थी, लेकिन कुछ ही दूर से तनाव ने माहौल बिगाड़ दिया. गैसी पीड़ित संगठनों का कहना है कि दूसरी पुतला किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन का नहीं, बल्कि डाउ केमिकल और यूनियन कार्बाइड जैसी कंपनियों के सहयोगियों का प्रतीक है, जो उनके अनुसार वर्षों से पीड़ितों के खिलाफ खड़े रहे हैं.

RSS की ड्रेस जैसी थी वेशभूषा

एक हाथठेले पर दो पुतले रखकर मार्च निकाला जा रहा था. आरोप है कि जैसे ही पुतले के कपड़े हटे, उसमें आरएसएस की तरह दिखने वाले परिधान को देख बीजेपी मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए औ कहा कि आरएसएस का पुतला जलाने की हिम्मत कैसे की. इस पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पुलिस को बीच में उतरना पड़ा.

रैली को रोका गया

एसीपी राकेश सिंह बघेल ने बताया कि आयोजक रचना ढींगरा हर वर्ष की तरह गैस पीड़ितों की याद में यह मार्च आयोजित कर रही थीं. पुतला विवाद के बाद पुलिस ने तत्काल पुतला जब्त किया और रैली को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी. उन्होंने कहा कि यदि किसी संगठन को जनबूझकर निशाना बनाया गया है तो कानूनी कार्रवाई होगी. वहीं रचना ढींगरा ने कहा कि यह रैली न्याय की मांग के लिए है. एक पुतला एंडरसन का था और दूसरा उन सहयोगियों का, जो बीते 11 सालों से डाउ केमिकल के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं. इन्हीं वजहों से पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिल सका.

आज भी ताजा है जख्म

बता दें 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की हवा में घुला जहर आज भी लोगों की सांसों में चुभता है. यूनियन कार्बाइड के एक टैंक से निकली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से हजारों जिंदगियां निगल ली थीं. लोग अपने अपनों को गोद में लेकर भाग रहे थे, पर जिंदगी की रफ्तार गैस की जहरीली परतों से हार गई. 41 साल बीतने के बाद भी कई परिवार आज भी चिकित्सा, मुआवजा और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. किसी की सांसों में बीमारी है, किसी के घर में पीढ़ियों का दर्द और हर बरसी पर एक ही सवाल दोहराया जाता है, आखिर इस त्रासदी के दोषियों को सजा कब?

