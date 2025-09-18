भोपाल गैस त्रासदी केस पर एमपी हाई कोर्ट सख्त! इन क्रिमनल केसों का जल्द निपटारा करने के दिए निर्देश
भोपाल गैस त्रासदी केस पर एमपी हाई कोर्ट सख्त! इन क्रिमनल केसों का जल्द निपटारा करने के दिए निर्देश

Bhopal Gas Tragedy Case: भोपाल त्रासदी मामले पर एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि 40 साल से ज्यादा पुराने मामलों को लंबित नहीं रखा जा सकेगा. इसको लेकर भोपाल ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए गए हैं, कि भोपाल त्रासदी से जुड़े केस जल्द से जल्द निपटाए जाएं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:01 AM IST
भोपाल गैस त्रासदी पर एमपी हाई कोर्ट सख्त!
भोपाल गैस त्रासदी पर एमपी हाई कोर्ट सख्त!

Bhopal Gas Tragedy: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई  1984 की भोपाल गैस त्रासदी को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने बुधवार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि 40 साल से ज्यादा पुराने मामलों को लंबित नहीं रखा जा सकता है. कोर्ट ने भोपाल स्थित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं, कि भोपाल त्रासदी से जुड़े सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए. 

मिली जानकारी के मुताबिक, भोपाल गैस त्रासदी  को लेकर भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी. उस पर हाईकोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट को मासिक प्रगति रिपोर्ट को एमपी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने का आदेश भी दिया, जिसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. आपको बता दें कि यह याचिका जुलाई 2025 में दायर की गई थी. 

15 सालों से सजा पेंडिंग
वहीं याचिकाकर्ता के वकील राजेश चंद का कहना है कि भोपाल के सीजेम कोर्ट ने सात जून 2010 को आरोपियों को सजा सुनाई थी, लेकिन सभी आरोपियों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जो पिछले 15 सालों से पेंडिंग में है. वहीं सुनवाई के दौरा कोर्ट में बताया गया कि मामला 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है. इस मामले पर सरकार की तरफ से दलील दी गई, कि सीबीआई जांच एजेंसी और एक आपराधिक अपील भी अभी लंबित है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरोपी अक्टूबर 2023 से अदालत में हाजिर हो रहे हैं, फिर भी कोई आदेश नहीं हुआ है. (रिपोर्टः कुलदीप/जबलपुर)

