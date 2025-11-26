बीड़ी नहीं पिलाने से नाराज हुआ दोस्त, फुटपाथ पर सो रहे 'यार' को उतारा मौत के घाट, पत्थर से कुचल दिया मुंह

Murder Over Beedi in Bhopal-मध्यप्रदेश के भोपाल के गौतम नगर में बुधवार सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने शहर में सुरक्षा और संवेदनशीलता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए है. 50 वर्षीय मजदूर सुरेश कुशवाहा को एक युवक ने केवल बीड़ी न देने की बात पर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. यह घटना थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे शहर में दहशत और चौकसी बढ़ गई है.

फुटपाथ पर सो रहा था युवक

घटना को लेकर एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित के अनुसार, सुरेश रोज की तरह गौतम नगर थाने के पास फुटपाथ पर सो रहा था. तभी आरोपी कार्तिक राठौर, जिसका बीती रात जन्मदिन था, वहां पहुंचा और सुरेश से बीड़ी मांगी. सुरेश के मना करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया. पुलिस का कहना है कि इस मामूली बहस ने आरोपी के मन में गुस्सा भर दिया और उसने सुबह दोबारा मौके पर आकर हमला करने की योजना बना ली.

पत्थर से वार कर की हत्या

सुबह कार्तिक लौटकर आया और आसपास से बड़ी पत्थर उठाकर सुरेश के चेहरे व सिर पर वार कर दिया. सूचना के अनुसार सुरेश को खून से लथपथ हालत में छोड़कर आरोपी वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बार फिर लौटा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कहीं वह जिंदा तो नहीं है. उसने एक बार फिर पत्थर से वार किया, जिससे सुरेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई.

थाने से 100 मीटर की दूर हुई वारदात

बताया जा रहा है कि आरोपी ने थाने से गरीब 100 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया है. थाने के आसपास से लोगों का रोज गुजरना आम बात है. हालांकि पुलिस ने सूचना मिलते ही दो घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है.

