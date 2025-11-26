Advertisement
बीड़ी नहीं पिलाने से नाराज हुआ दोस्त, फुटपाथ पर सो रहे 'यार' को उतारा मौत के घाट, पत्थर से कुचल दिया मुंह

Bhopal News-भोपाल में पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई. बुधवार सुबह करीब 5 से 6 बजे एक युवक ने महज एक बीड़ी ना पिलाने से नाराज होकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:47 PM IST
Murder Over Beedi in Bhopal-मध्यप्रदेश के भोपाल के गौतम नगर में बुधवार सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने शहर में सुरक्षा और संवेदनशीलता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए है. 50 वर्षीय मजदूर सुरेश कुशवाहा को एक युवक ने केवल बीड़ी न देने की बात पर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. यह घटना थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे शहर में दहशत और चौकसी बढ़ गई है.

फुटपाथ पर सो रहा था युवक
घटना को लेकर एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित के अनुसार, सुरेश रोज की तरह गौतम नगर थाने के पास फुटपाथ पर सो रहा था. तभी आरोपी कार्तिक राठौर, जिसका बीती रात जन्मदिन था, वहां पहुंचा और सुरेश से बीड़ी मांगी. सुरेश के मना करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया. पुलिस का कहना है कि इस मामूली बहस ने आरोपी के मन में गुस्सा भर दिया और उसने सुबह दोबारा मौके पर आकर हमला करने की योजना बना ली. 

पत्थर से वार कर की हत्या
सुबह कार्तिक लौटकर आया और आसपास से बड़ी पत्थर उठाकर सुरेश के चेहरे व सिर पर वार कर दिया. सूचना के अनुसार सुरेश को खून से लथपथ हालत में छोड़कर आरोपी वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बार फिर लौटा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कहीं वह जिंदा तो नहीं है. उसने एक बार फिर पत्थर से वार किया, जिससे सुरेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई. 

थाने से 100 मीटर की दूर हुई वारदात
बताया जा रहा है कि आरोपी ने थाने से गरीब 100 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया है. थाने के आसपास से लोगों का रोज गुजरना आम बात है. हालांकि पुलिस ने सूचना मिलते ही दो घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. 

