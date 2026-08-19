'हमें सुविधा चाहिए...', हॉस्टलों की बदहाली पर GEN -Alpha का हल्लाबोल, 10 किमी पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र-छात्राएं

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मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अब GEN-Alpha मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं. भोपाल में कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल (प्रोफेसर्स कॉलोनी) और गवर्नमेंट सीनियर बॉयज हॉस्टल (गोविंदपुरा) के सैकड़ों छात्रों ने अपने हॉस्टल में फैली अव्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है. छात्रों ने कलेक्टर ऑफिस तक लगभग 10 किलोमीटर का मार्च निकाला और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल की समस्याओं के बारे में पहले भी कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन अधिकारी हमेशा फंड की कमी का हवाला देकर मामले को टाल देते हैं. उनका कहना है कि SC-ST हॉस्टलों में सरकारी नियमों के तहत जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं.
छात्रों ने हॉस्टल में साफ पीने के पानी, नियमित सफाई, अच्छे खाने, बेडशीट, वॉटर कूलर और दूसरी जरूरी सुविधाओं की कमी के मुद्दे उठाए. साथ ही उन्होंने लाइब्रेरी की सुविधा, डिजिटल रिसोर्स, कोचिंग, बिल्डिंग की देखरेख और खेल के सामान की भी मांग की. छात्रों ने नियमित हेल्थ कैंप लगाने की भी मांग की. छात्राओं ने गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा इंतजामों पर चिंता जताई और पुरुष स्टाफ की जगह महिला स्टाफ रखने की मांग की.
वार्डन को हटाने की मांग
छात्रों ने हॉस्टल वार्डन को तुरंत हटाने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी छात्र अपनी शिकायतों को लेकर आवाज उठाते हैं, तो उन्हें डराया-धमकाया जाता है और मानसिक रूप से परेशान किया जाता है. कलेक्टर ऑफिस पहुंचने पर अधिकारियों ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. अधिकारियों ने हॉस्टल वार्डन को हटाने और 15 दिनों के भीतर उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करने का वादा किया.
छात्रों ने 15 दिनों का दिया अल्टीमेटम
छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर इस 15 दिन की अवधि में उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वे संयुक्त छात्रावास मोर्चा के बैनर तले जबरदस्त आंदोलन शुरू करेंगे. छात्रों ने कहा कि इसके नतीजों के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होंगे.
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