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'हमें सुविधा चाहिए...', हॉस्टलों की बदहाली पर GEN -Alpha का हल्लाबोल, 10 किमी पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र-छात्राएं

भोपाल में कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल और गवर्नमेंट सीनियर बॉयज हॉस्टल के सैकड़ों छात्रों ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोला. छात्र करीब 10 किमी पैदल मार्च कर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन सौंपा. उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है.

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Aug 19, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:14 PM IST
'हमें सुविधा चाहिए...', हॉस्टलों की बदहाली पर GEN -Alpha का हल्लाबोल, 10 किमी पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र-छात्राएं

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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