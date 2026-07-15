Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /आखिर कहां हैं गिरिबाला सिंह के घर से चोरी हुए जेवरात? पारदी गैंग ने वारदात से पहले की थी रेकी, एक आरोपी गुना से गिरफ्तार

आखिर कहां हैं गिरिबाला सिंह के घर से चोरी हुए जेवरात? पारदी गैंग ने वारदात से पहले की थी रेकी, एक आरोपी गुना से गिरफ्तार

Giribala Singh House Theft: भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन में रिटायर्ड जिला जज गिरीबाला सिंह के घर हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने पारदी गिरोह के एक सदस्य को गुना से गिरफ्तार किया है. अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

Written ByPooja
Published: Jul 15, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:01 PM IST
आखिर कहां हैं गिरिबाला सिंह के घर से चोरी हुए जेवरात? पारदी गैंग ने वारदात से पहले की थी रेकी, एक आरोपी गुना से गिरफ्तार

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP कैबिनेट में अचानक हुआ बड़ा बदलाव, CM ने लखन पटेल से वापस लिया पशुपालन विभाग
mp cabinet reshuffle2 hrs ago
2
Mohan Yadav3 hrs ago
3
gwalior crime news4:08 AM IST
4
MP Breaking News LIVE3:07 AM IST
5
27% OBC reservation2:07 AM IST