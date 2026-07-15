/आखिर कहां हैं गिरिबाला सिंह के घर से चोरी हुए जेवरात? पारदी गैंग ने वारदात से पहले की थी रेकी, एक आरोपी गुना से गिरफ्तार

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Giribala Singh House Theft: ट्विशा शर्मा मौत मामले में जेल में बंद रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित बाग मुगालिया एक्टेंशन वाले मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जांच के दौरान सामने आया है कि पिछले दिनों गिरिबाला सिंह के घर में हुई चोरी को पारदी गिरोह ने अंजाम दिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह एक सदस्य को गुना से गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.
पुलिस की जांच से पता चला है कि आरोपी ने चोरी से पहले घर की रेकी की थी और एक सोची-समझी योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया था. हालांकि, गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी का सामान अभी तक बरामद नहीं हुआ है. पुलिस को उम्मीद है कि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चोरी के गहने बरामद हो जाएंगे.
पारदी गैंग चोर हो गए थे फरार
पुलिस के मुताबिक, पारदी गैंग एक संगठित गिरोह है जो पहले से रेकी करने के बाद सुनसान या असुरक्षित घरों को निशाना बनाता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है, जो पूरे नेटवर्क का पता लगाने और चोरी का सामान बरामद करने पर काम कर रही है.
27-28 जून की रात हुई थी चोरी
27-28 जून की रात को 6 बदमाश गिरिबाला सिंह के घर में घुसकर हीरे और सोने के गहने चुराकर फरार हो गए. चोरी के बाद भागते समय, गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. पकड़े जाने से पहले ही चोर भाग निकले और मौके पर एक पिस्तौल और कुछ गहने छोड़ गए थे.
जेल में बंद हैं गिरिबाला-समर्थ
बता दें कि ट्विशा शर्मा मौत मामले में उनके पति समर्थ और गिरिबाला अभी जेल में हैं. गिरिबाला का भाई उसी घर में रहता है और चोरी के समय वह घर पर ही मौजूद था. चोर घर के पिछले हिस्से से अंदर घुसे. इसलिए घर में रहने वालों को उनकी मौजूदगी का पता नहीं चला और चोर वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब हो गए.
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