मां कर रही थी किचन में काम, 10 माह की बच्ची खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंची; फिर 10 मिनट बाद जो हुआ, सुनकर दिल दहल जाएगा

10 Months Girl Drowned-मध्यप्रदेश के भोपाल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 10 महीने की मासूम बच्ची पानी से भरी बाल्टी में डूब गई. 10 महीने की बच्ची की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई. ईदगाह हिल्स के एक फ्लैट में बुधवार रात करीब 10.30 बजे बच्ची खेलते-खेलते बाथरूम में चली गई थी. बच्ची बाल्टी में मुंह के बल गिर गई. करीब 10 मिनट के बाद मां ने जब देखा तो बच्ची का चेहरा नीला पड़ चुका था. पानी में डूबने के कारण बच्ची की मौत हो गई.

अस्पताल लेकर पहुंचा था परिवार

जानकारी के अनुसार, करण सिंह जाटव पीएनबी कॉलोनी ईदगाह हिल्स में अपने परिवार के साथ रहते हैं. उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक 5 साल का बेटा भी है. बुधवार रात उनकी 10 महीने की बेटी बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में गिर गई. जब पत्नी ने बच्ची को देखा तो उन्होंने फौरन पति करण सिंह को इसकी सूचना दी. थोड़ी देर बाद पति के साथ मां बच्ची को हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंची. जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

किचन में काम कर रही थी मां

मृतक बच्ची के मामा संदीप ने बताया कि हादसे के समय बच्ची की मां किचन में व्यस्त थी. करीब 10 मिनट तक जब बच्ची कहीं नजर नहीं आई तो उन्होंने अपने बेटे से बेटी के बारे में पूछा. उसने बहन के साथ होने और उसकी जानकारी होने से मना कर दिया. इसके बाद मां ने जब बाथरूम में देखा तो बच्ची पानी से भरी बाल्टी में डूबा पाया. बच्ची के पांव ऊपर थे जबकि सिर पानी में डूबा हुआ था.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुची और शव को कब्जे में लेकर मॉर्चुरी में रखवाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. गुरुवार को शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. फिलहाल पुलिस ने परिजनों के डिटेल बयान दर्ज नहीं किए हैं. शाहजहांनाबाद पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है. घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है.

