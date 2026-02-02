भोपाल जीआरपी के हात्थे चढ़ा यूके-रिटर्न शातिर चोर, विदेश में दो बार कर चुका नौकरी; अब ट्रनों में घुसकर लेडीज पर्स की करता था चोरी

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है जिस पढ़ आप भी दंग रह जाएंगे. ये खबर आपको एक तरफ से आगाह भी करती है कि अगर आप ट्रेन यात्रा करते हैं तो अपने गंतव्य पहुंचने तक सतर्क रहें. दरअसल, भोपाल रेलवे स्टेशन ने जीआरपी ने ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसने ना जाने कितनों की कमाई लूटी है. आरोपी चोर बीटेक पास है, ब्रिटेन में नौकरी भी कर चुका है लेकिन बेटिंग गेम में सारे पैसे गवाने के बाद उसने ट्रनों के एसी कोच में चोरी करनी शुरू कर दी.

यूके रिटर्न निकला चोर

आरोपी की पहचान प्रांजल दीक्षित(36) के रूप में हुई है. वो लखनऊ का रहने वाला है. उसने पुणे विवि से बीटेक की पढ़ाई की है और दो बार यूके में नौकरी भी कर चुका है. लेकिन किस्मत भी बड़ी अजीब चीज है, इतने पढ़े लिखे इंसान को चोर बनने पर मजबूर कर दी. ऑनलाइन बेटिंग गेम में हजारों रूपए गवाने के बाद प्रांजल के हाथ खाली पड़ थे जिसके बाद से उसने चोरी करने की ठानी. वो भोपाल स्टेशन पर जाता, वहां खड़ी ट्रेन के एसी कोच में घुसता, माल पर हाथ मारता फिर दूसरे दरवाजे से बाहर उतर जाता.

7 लाख हुए बरामद

पुलिस हिरासत में आए प्रांजल से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बाताया कि ऐसा उसने 4 बार किया है. एसी कोच के अंदर महिलाओं के पर्स पर उसकी नजर रहती थी. लेडीज पर्स समेत अन्य समानों की चोरी कर वो दबे पांव कोच से बाहर निकल जाता था. पुलिस ने आरोपी के पास से 7 लाख रूपए और कुछ सोने-चांदी रे जेवर बरामद किए हैं. आरोपी के पिता का देहांत हो गया है वहीं मां से उसने नौकरी तलाश के सिलसिले में भोपाल जाने की बात कही थी जहां वो किराए के मकान में रहता था.

आरोपी को पकड़ने के लिए खंगाले गए 200 कैमरे

ये मामला तब सामने आया था जब अफशा बेगम नाम की शिकायतकर्ता आगरा से मुंबई की यात्रा कर रहीं थी लेकिन भोपाल स्टेशन पर उनका पर्स चोरी हो जाता है. उन्होंने इसकी रिपोर्ट मुंबई जाकर लिखवाई लेकिन घटना भोपाल में हुई तो केस भोपाल जीआरपी को सौंपी गई. भोपाल जीआरपी ने लगभग 200 कैमरों की मदद से चोर को पकड़ने में जीत हासिल हुई. पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया, जिससे इस शातिर चोर को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली.

