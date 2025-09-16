MP में अतिथि शिक्षकों ने फिर खोला मोर्चा, भोपाल में 'गुरु दक्षिणा' शुरू, नियमित करने की मांग

Guest Teachers Demonstration In Bhopal: भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने नियमित करने को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. भोपाल के अंबेडकर मैदान में प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक जुटे हैं, जहां वह नियमितीकरण, अवकाश समेत अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यह प्रदर्शन 'गुरु दक्षिणा' कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान अतिथि शिक्षकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है. बता दें कि इससे पहले भी भोपाल में कई बार अतिथि शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर चुके हैं, जबकि नियमितिकरण को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

अतिथि शिक्षकों ने स्थायी करने की मांग

भोपाल में हो रहे अतिथि शिक्षकों के इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि वे प्रत्यक्ष रूप से अतिथि शिक्षकों की समस्याओं और उनकी मांगों को सुन सकें, अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जिस प्रकार पूर्व में नियमित शिक्षकों यानि गुरुजी को स्थायी किया गया था, उसी तर्ज पर अतिथि शिक्षकों के लिए भी स्पष्ट नीति बनाकर उन्हें नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं और उनको अब तक कोई लाभ नहीं मिला है. आजाद अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष पुष्कर का कहना है कि पुलिस से मिले एनओसी के तहत यह कार्यक्रम निर्धारित स्थल पर ही आयोजित किया जा रहा है, अतिथि शिक्षक समन्वय संघ के प्रतिनिधि सुनील सिंह परिहार ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से अतिथि शिक्षक शामिल हुए हैं, उन्होंने बताया कि संघ की ओर से स्कूल शिक्षा मंत्री को एक प्रस्ताव भी सौंपा जाएगा.

अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांगें

अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए.

किसी भी माध्यम से शिक्षक की नियुक्ति होने पर सालों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को सेवा से बाहर न किया जाए.

18 सालों से सेवा दे रहे कई अतिथि शिक्षकों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नौकरी से निकालना अनुचित है.

अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित शिक्षकों की तरह अवकाश नीति लागू की जाए, जिसमें 13 कैजुअल लीव और 3 अर्जित अवकाश शामिल होंना चाहिए.

आंदोलन की चेतावनी

अतिथि शिक्षकों का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे भविष्य में और व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे, यह प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा स्थिरता और अधिकारों को लेकर वर्षों से अनिश्चितता बनी हुई है. बता दें कि इससे पहले भी भोपाल में अतिथि शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर चुके हैं, जबकि अब एक बार फिर उन्होंने अपनी मांगें तेज कर दी हैं.

