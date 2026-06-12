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Bhopal Breaking News: पटाखा दुकान में लगी आग, धमाके के बाद आसमान में उठी लपटें, इंदौर-भोपाल हाईवे बंद

Bhopal firecracker market fire: भोपाल के हलालपुर स्थित पटाखा बाजार में शुक्रवार तड़के सोनी पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद दुकान में रखे पटाखों में लगातार धमाके होने लगे, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

Written ByPooja
Published: Jun 12, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:57 AM IST
Bhopal Breaking News: पटाखा दुकान में लगी आग, धमाके के बाद आसमान में उठी लपटें, इंदौर-भोपाल हाईवे बंद

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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