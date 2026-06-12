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Bhopal firecracker market fire: राजधानी भोपाल के हलालपुर स्थित पटाखा मार्केट में शुक्रवार तड़के तीन बजे के करीब भीषण आग लग गई. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग सोनी पटाखा दुकान में लगी, जिसके बाद पटाखों में लगातार विस्फोट होने लगे और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. स्थिति की गंभीरत को देखते हुए भोपाल के विभिन्न फायर स्टेशनों से दमकल वाहनों को बुलाया गया. एहतियात के तौर पर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई. बताया जा रहा है कि जिस दुकान में आग लगी, वह पटाखा मार्केट में पेट्रोल पंप के नजदीक स्थित है.
फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू
आग लगने की वजह से दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई और लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है. कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. मामले की जांच की जा रही है.
इंदौर-भोपाल हाईवे बंद
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने भोपाल और इंदौर को जोड़ने वाले मुख्य रास्तों पर दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया है. हाईवे बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की आवाजाही थम गई है. मौके पर पुलिस बल तैनात है और हालात को काबू में लाने की कोशिशें जारी हैं. घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. यदि आग आसपास की दुकानों या पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी.
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