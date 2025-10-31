कॉम्प्लेक्स में सीढ़ियों पर बनाया भगवान का चित्र, 'अपमान' देख भड़के संगठन, मौके पर पहुंचकर पेंट से ढके चित्र, जताया कड़ा विरोध

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में एक कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब सीढ़ियों पर भगवान हनुमान का चित्र बनाए जाने की बात सामने आई. मामला देखते ही देखते धार्मिक आस्था से जुड़ा मुद्दा बन गया. जानकारी मिलते ही जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इस घटना को सनातन धर्म का अपमान बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया. संगठन के सदस्यों ने कहा कि भगवानों के चित्र ऐसे स्थानों पर नहीं बनाए जाने चाहिए, जहां रोजाना लोगों के पैर पड़ते हैं.

सभी चित्रों को हटाया

संगठन के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर सभी चित्रों को पेंट कर हटाया और लोगों को इस बारे में जागरूक किया. उनका कहना था कि देवताओं के चित्र सदैव श्रद्धा और मर्यादा के साथ उन स्थानों पर लगाए जाने चाहिए, जहां उनका सम्मान बना रहे. संगठन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की कि भविष्य में धार्मिक प्रतीकों को सम्मानजनक स्थान पर ही स्थापित करें, ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा न बने.

भगवान हैं मर्यादा के प्रतीक

जय मां भवानी संगठन के जिला अध्यक्ष रामू खटीक ने कहा कि जहां धर्म का अपमान होगा, वहीं प्रतिकार अवश्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भगवानों के चित्र श्रद्धा, भक्ति और मर्यादा के प्रतीक हैं, उनका अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भोपाल महानगर मंत्री सचिन राजपूत, जिला अध्यक्ष शुभम विश्वकर्मा, सुमित राठौर, समीर दुबे समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. संगठन ने दुकानदारों और नागरिकों से अपील की कि धार्मिक प्रतीकों को सदैव सम्मानजनक स्थान पर स्थापित करें.

Add Zee News as a Preferred Source

अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी ने धार्मिक प्रतीकों या भगवानों का अपमान करने की कोशिश की, तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जय मां भवानी हिंदू संगठन धर्म, संस्कृति और आस्था की रक्षा के लिए हमेशा सक्रिया रहेगा और ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठेगा.

यह भी पढ़ें-‘जुमे की नमाज’ के दिन छुट्टी! स्कूल ने बदला कैलेंडर, रविवार की जगह शुक्रवार किया ऑफ

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!