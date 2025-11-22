bhopal News-प्रधान आरक्षक ने सर्विस सेंटर कर्मचारी को सरेआम 'लात' मारी; 250 रुपए के लिए जमीन पर गिराकर पीटा

Head Constable Assaults Service Center Employee-मध्यप्रदेश के भोपाल में पुलिस की दबंगई का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. नारायण नगर स्थित एक स्कूटर सर्विस सेंटर पर बैरागढ़ थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने मामूली काम को लेकर कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की. शनिवार शाम हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वर्दी में मौजूद हवलदार कर्मचारी को जमीन पर गिराकर लातों से मारता दिख रहा है, जबकि साथ खड़े पांच अन्य पुलिसकर्मी उसे रोकने की बजाय मूकदर्शक बने रहे.

स्कूटर में काम कराने गया था पुलिसकर्मी

जानकारी के अनुसार, सर्विस सेंटर में काम करने वाले सचिन कुमार कुशवाह बतौर सर्विस एडवाइजर मौजूद थे. शाम करीब सवा चार बजे एक स्कूटर सवार वर्दीधारी पुलिसकर्मी पहुंचा, जिसने अपना नाम राम अवतार धाकड़ बताते हुए खुद को बैरागढ़ थाने में पदस्थ बताया. उसने तुरंत स्कूटर का ब्रेक लिवर बदलने की मांग की. सचिन ने उसे पार्ट की कीमत 250 रुपए बताई. बस इसी बात पर धाकड़ का गुस्सा भड़क गया.

पुलिसकर्मी ने की मारपीट

हवलदार ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और पूरी मरम्मत इंश्योरेंस से कराने की बात कही. जब सचिन ने बताया कि इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया पूरी होने में एक सप्ताह का समय लगेगा और स्कूटर वहीं जमा करना होगा, तो धाकड़ आगबबूला हो गया. उसने सचिन को गालियां देना शुरू कर दीं. विरोध करने पर उसने सचिन पर हमला बोल दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बचाव में आए कर्मचारी को पीटा

बचाव में आए कर्मचारी जीवन को भी धाकड़ ने नहीं छोड़ा. उसने कॉल पर अन्य पुलिसकर्मियों को भी मौके पर बुला लिया. कर्मचारियों ने विरोध किया तो धाकड़ सचिन को बाहर खींचकर लाया और जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा. वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसके साथ आए अन्य पुलिसकर्मी पास खड़े होकर तमाशा देखते रहे, किसी ने भी सचिन को बचाने की कोशिश नहीं की.

जान से मारने की दी धमकी

मारपीट के बाद हवलदार ने सचिव को शिकायत न करने की धमकी दी और ऐसा करने पर जान से मारने की चेतावनी भी दे डाली. कर्मचारी ने डर के बावजूद 112 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस भी धाकड़ को रोकने में असफल रही. वहीं दूसरी तरफ बागसेवनिया पुलिस ने फिलहाल घटना की जानकारी होने से इनकार किया है. हालांकि वीडियो सामने आने के बाद मामले में पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

यह भी पढ़ें-पुलिस चौकी में चल रही थी 'दारू पार्टी'! कमरे में पीते पकड़े गए 2 आरक्षक, Video वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!