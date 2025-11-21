Advertisement
नाम बदलकर हिंदू युवती से मिलने पहुंचा 'दानिश खान', आधी रात में फ्लैट से पकड़ाया, उजागर हुई असली पहचान

Bhopal News-भोपाल में भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक फ्लैट में दबिश दी और यहां से दानिश खान नाम के युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया. हिंदू संगठन का आरोप है कि युवक ने अपना नाम दीपक यादव बताया, बाद में उसकी असली पहचान उजागर हुई. हिंदू संगठन के लोगों ने लव जिहाद का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 21, 2025, 04:00 PM IST
Bhopal Love Jihad News-मध्यप्रदेश के भोपाल में अयोध्या नगर इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक फ्लैट पर दबिश देकर एक युवक को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है. संगठन का दावा है कि युवक लंबे समय से फर्जी पहचान बताकर हिंदू युवतियों से संपर्क कर रहा था. 

युवक का नाम दानिश खान
सूत्रों के अनुसार, संगठन के कार्यकर्ताओं को दानिश खान नाम के युवक पर संदेह था कि वह युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने के उद्देश्य से हिंदू नाम का इस्तेमाल कर रहा है. शुक्रवार सुबह जानकारी मिली कि वह अयोध्या नगर में रहने वाली एक नर्सिंग छात्रा से मिलने उसके फ्लैट जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर संगठन की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट में दबिश दी. 

फ्लैट में मौजूद थी तीन युवतियां
फ्लैट में कुल तीन युवतियां मौजूद थीं. इनमें से एक युवती के साथ दानिश खान भी मौजूद मिला. आरोप है कि संगठन के लोगों को देखते ही दानिश ने खुद को दीपक यादव बताकर गुमराह करने की कोशिश की. हालांकि, बाद में पुलिस के पहुंचने पर उसके दस्तावेज चेक किए गए, जिनसे उसकी असली पहचान दानिश खान के रूप में सामने आई है. 

मामले की जांच की जा रही है
टीआई महेश लीलारे ने बताया कि फिलहाल मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. युवती का बयान लिया जाएगा और यह भी जांच जाएगा कि युवक ने किसी तरह का धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार किया है या नहीं. पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद ही किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. 

नर्सिंग छात्रा से हैं संपर्क
संगठन के सदस्य शुभम पांचाल ने बताया कि उन्हें पूर्व से सूचना मिल रही थी कि दानिश फर्जी नाम से एक नर्सिंग छात्रा के संपर्क में है. उन्होंने दावा किया कि दानिश शाहजहानाबाद इलाके का रहना वाला है और मैकेनिक का काम करने के साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रहा है. वहीं युवती मूल रूप से शहडोल की निवासी है और भोपाल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

mp newsmp love jihad newsmp latest news

