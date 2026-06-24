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भोपाल में घरेलू विवाद का खौफनाक अंत, पति ने पत्नी के चेहरे, नाक और कान पर ब्लेड से किया ताबड़तोड़ हमला

Bhopal News-भोपाल के हनुमानगंज में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. बेटी की शिकायत पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 24, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:42 PM IST
भोपाल में घरेलू विवाद का खौफनाक अंत, पति ने पत्नी के चेहरे, नाक और कान पर ब्लेड से किया ताबड़तोड़ हमला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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