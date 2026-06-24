/भोपाल में घरेलू विवाद का खौफनाक अंत, पति ने पत्नी के चेहरे, नाक और कान पर ब्लेड से किया ताबड़तोड़ हमला

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Bhopal Husband Attacks Wife-मध्यप्रदेश के भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के फूटा मकबरा इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां मामूली घरेलू विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनके चेहरे, नाक और कान पर गहरे जख्म आए हैं. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप
पुलिस के अनुसार, 50 वर्षीय शिवलाल अहिरवार का मंगलवार रात अपनी पत्नी अल्पना अहिरवार से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. शुरुआत में दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते गुस्सा इस कदर बढ़ा कि शिवलाल ने पास रखी ब्लेड से पत्नी के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.
महिला की हालत स्थिर
ब्लेड के हमले से अल्पना लहूलुहान होकर चीखने लगीं. आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य और पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने बीच-बचाव कर महिला को बचाया और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार, महिला के चेहरे से काफी खून बह चुका है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है.
बेटा पहुंचा थाना, आरोपी पिता जेल गया
घटना के बाद दंपती के बेटे अजय अहिरवार ने तत्परता दिखाते हुए सीधे हनुमानगंज थाने में पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवलाल अहिरवार को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और बुधवार को न्यायालय में पेश किया. कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी पति को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत में सुधार होते ही उनके बयान दर्ज किए जाएंगे.
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