/बॉयफ्रेंड के साथ मजे से मोमो खा रही थी युवती, तभी स्टॉल पर पहुंच गया पति...फिर बीच सड़क पर शुरू हुआ पति-पत्नी और वो का हाई वोल्टेज ड्रामा

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भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में पति-पत्नी और प्रेमी से जुड़ा एक मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पति ड्यूटी पर गया था, इसी दौरान पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोमोज खाने पहुंची. इसी दौरान पति भी अपने दोस्त के साथ उसी ठेले पर पहुंच गया. पत्नी को दूसरे युवक के साथ देखकर पति आग बबूला हो गया, इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई. घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
जानकारी के अनुसार, यह घटना भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस थाना की है. बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकला था, तभी उसे कुछ खाने का मन हुआ और वह अपने एक दोस्त के साथ पास ही के एक मोमो स्टॉल पर रुक गया. लेकिन वहां जो कुछ उसने देखा, उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ. उसकी पत्नी उसी स्टॉल पर अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मोमोज खा रही थी.
दूसरे युवक के साथ देखकर पति हुआ आग बबूला
अपनी पत्नी को किसी दूसरे युवक के साथ देखकर पति गुस्से से आग बबूला हो गया. जब गुस्से में भरे पति ने उनसे सवाल-जवाब किया, तो तीखी बहस शुरू हो गई. मामला तेजी से बिगड़ा और सड़क पर ही हाथापाई की नौबत आ गई. आस-पास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन काफी देर तक हंगामा होता रहा.
सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा
सड़क पर हो रहे हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सिर्फ तमाशा देखने के बजाय कई लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन के कैमरों में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से फैल गया है और लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
एडिशनल DCP ने दी जानकारी
एडिशनल DCP अनिल शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो अशोका गार्डन है. पूछताछ में पता चला कि इसमें शामिल लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और उनके बीच झगड़ा हुआ था. अब तक किसी भी पक्ष ने पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर कड़ी नजर रख रही है.
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