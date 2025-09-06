युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर 5 किमी दूर जंगल में दी जान
युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर 5 किमी दूर जंगल में दी जान

Bhopal News-भोपाल में युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद 5 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. जान देने से पहले बेटे को कैश और दस्तावेज देकर गया. बेटी की मौत के बाद दंपती डिप्रेशन में थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 06, 2025, 04:36 PM IST
युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर 5 किमी दूर जंगल में दी जान

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बाथरूम में पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले युवक ने अपने बेटे को कैश और दस्तावेज दिए थे. तीन महीने पहले दंपती की बेटी ने भी सुसाइड किया था, इस वजह से दंपती डिप्रेशन में थे और इलाज के लिए एम्स आए थे. दंपती रतलाम जिले के जमुनिया शंकर गांव के रहने वाले थे. वह भोपाल के मिसरोद में छोटे भाई के घर रुके ते. 

बेटी ने किया था सुसाइड
जानकारी के अनुसार, जीवन आदिवाल और पत्नी शोभा आदिवाल बेटे के साथ बुधवार को भोपाल आए थे. जीवन के पिता ने बताया कि जीवन की बेटी ने रतलाम में तीन पहले कुछ कारणों से सुसाइड कर लिया था. इससे बेटा और बहू तनाव में रहने लगे थे. उनका इलाज भी चल रहा था. पुलिस ने शुक्रवार देर रात जीवन का शव जंगल से बराद किया. वहीं पत्नी शोभा का शव भी एम्स ले जाया गया. 

बेटे को कैश और कुछ दस्तावेज दिए
घटना के समय जीवन का बेटा और छोटे भाई के बच्चे मौजूद थी. जीवन बाथरूम में नहाने के लिए गए, फिर उन्होंने पत्नी शोभा को आवाज लगाी. कुछ देर के बाद जीवन बाहर निकले और बाइक निकाली और तेजी से निकल गए. कुछ देर के बाद जब वे वापस लौटे और बेटे को बाहर से आवाज लगाई. लेकिन बेटे के निकलने से पहले कुछ रुपए और दस्तावेज फेंककर चले गए. कुछ देर बाद जब बच्चे बाथरूम की तरफ गए तब उन्होंने शोभा को पड़ी देखा. फिर उन्होंने माता-पिता को कॉल कर इसकी जानकारी दी. 

जंगल में लगाई फांसी
शोभा के गले पर नाखून के निशान मिले हैं. वहीं पत्नी की हत्या के बाज जीवन अपनी बाइस के बगली मिसरोद के जंगल में गया. यहां उसने नीम के पड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. परिजनों ने बताया कि जीवन मिस्कर और कुकर सुधारने का काम करता था. रतलाम में दुकान थी. जीवन की बेटी ने सुसाइड क्यों किया था इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

