हाथों में मेहंदी और चेहरे पर हल्दी, गैंगस्टर दूल्हे की रिहाई के लिए थाने पहुंची दुल्हन, बोली-कस्टडी में ही करा दो फेरे

Bhopal News-भोपाल में इल्लीगल गैंग के सरगना को पुलिस ने शादी के मंडप से गिरफ्तार किया था. गुरुवार को दुल्हन कोहेफिजा थाना पहुंची और दूल्हे की 2 घंटे की रिहाई की. इतना ही नहीं दुल्हन ने पुलिस से गुहार लगाई की रिहाई नहीं मिल सकती तो कस्टडी में ही फेरे की रस्में पूरी करा दी जाएं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:53 AM IST
हाथों में मेहंदी और चेहरे पर हल्दी, गैंगस्टर दूल्हे की रिहाई के लिए थाने पहुंची दुल्हन, बोली-कस्टडी में ही करा दो फेरे

Illegal Gang Gangster Arrested-मध्यप्रदेश के भोपाल में शादी के मंडप से कुख्यात इल्लीगल गैंग के गैंगस्टर दूल्हे की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया था. अब दुल्हन ने पुलिस से दूल्हे को छोड़ने के लिए गुहार लगाई है. गुरुवार को कोहेफिजा थाने में दुल्हन पहुंची और दूल्हे को छोड़ने या कस्टडी में शादी की बची हुई रस्में पूरी कराने की गुहार लगाई. पुलिस ने बुधवार को दूल्हे को शादी के मंडप से हिरासत में लिया था. 

थाने पहुंची दुल्हन
हाथों में मेहंदी, चेहरे पर हल्दी और गले में माला पहने गुरुवार को सीमा थाने में खड़ी होकेर गैंगस्टर दूल्हे आकाश से मिलाने की पुलिस से गुहार लगाती रही है. लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी. दुल्हन ने पुलिस से कहा कि साहब, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. मेरी क्या गलती है? मुझे उसके जुर्म की जानकारी नहीं थी. घर में मेहमान मौजूद हैं, हल्दी से लेकर तमाम रस्में हो चुकी हैं. उसका कहना था कि उसके होने वाले पति को 2 घंटे के लिए रिहा कर दो. नहीं तो यही कस्टडी में ही फेरे की रस्में पूरी करा दो. 

मंडप से पुलिस ने लिया था हिरासत में
दरअसल, इल्लीगल गैंग के सरगना आकाश उर्फ भूरा हड्डी की शादी युवती सीमा से बुधवार को दोपहर में होने वाली थी. इसी दौरान पुलिस पहुंची और मंडप से उसे उठा लिया. इतना ही नहीं गैंगस्टर दूल्हे के साथ पुलिस ने उसके साथियों को भी पकड़ा गया था. पुलिस ने आकाश, राजमजी ठाकुर, अभिषेक उपाध्याय, अभिषेक मीणा, नीरज खानगे और अमित ओसवाल को गिरफ्तार किया है. 

पुजारी को किया था किडनैप
इल्लीगल गैंग के गैंगस्टर आकाश ने पुलिस को बताया कि शादी के लिए पैसों की जरूरत थी. वसूली गई रकम का कुछ हिस्सा हल्दी वाले दिन शादी में खर्च कर दिया गया था. इसी को लेकर उसके साथी आकाश उपाध्याय ने पुजारी को किडनैप कर वसूली का आइडिया दिया था. इतना ही नहीं उसने इसके लिए भी प्लान बनाया था कि पुजारी पुलिस तक न पहुंचे. इसके लिए उसे रेप केस में फंसाने और एक लड़की को पुजारी तक पहुंचाने की प्लानिंग भी आकाश ने की थी. आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर ईदगाह हिल्स मल्टी स्थित फ्लैट में रखा था. 

आकाश से थी पुजारी की दोस्ती
डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि 26 वर्षीय पुजारी की दोस्ती आकाश उपाध्याय से थी. आकाशने 10 मार्च 2025 को पुजारी को अपने कमरे पर बुलाया और कहा कि एक परिचित युवती को लालघाटी से पिक कर यहां तक ले आओ. पुजारी वह उसके बताए अनुसार युवती को कमरे तक लेकर आया. इसके बाद आरोपियों ने पीटते हुए कहा कि बचना है तो 8 लाख रुपए दो. इसके बाद उसे वाजपेयी नगर में एक मल्टी में ले गए जहां बंधक बनाकर उसकी पिटाई की. आरोपियों ने उसके भाई को कॉल कर भाई को बचाने के एवज में 50 हजार रुपए ऑनलाइन वसूले और बाकी साढ़े सात लाख रुपए पांच किश्तों में देने के लिए कहा था.

पीड़ित ने कराई एफआईआर
आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो लड़की को थाने भेजकर रेप केस दर्ज करा देंगे. आरोपियों ने 50 हजार रुपए वसूलने के बाद के आरोपियों ने फरियादी को छोड़ दिया. इसके बाद 11 मार्च को पीड़ित थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज करा दी.

यह भी पढ़ें-भोपाल में फिल्मी स्टाइल में हुई इल्लीगल गैंग के सरगना की गिरफ्तारी

