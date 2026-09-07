/भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों का उग्र प्रदर्शन, CM हाउस घेरने निकले प्रदर्शनकारियों पर कैनन वाटर, 1 घायल; पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

राज्य चुनें
स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों ने सोमवार को भोपाल के हमीदिया अस्पताल से मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च करने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने उन्हें अस्पताल परिसर में ही रोक दिया. इस दौरान डॉक्टरों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसकी चपेट में आने से एक इंटर्न डॉक्टर घायल हो गया. पुलिस की रोक के बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने हमीदिया अस्पताल का गेट और बैरिकेड तोड़ दिए. इसके बाद डॉक्टर फतेहगढ़ की मुख्य सड़क पर पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए.
इंटर्न डॉक्टरों को अभी हर महीने 14,337 का स्टाइपेंड मिलता है. वे मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर कम से कम 30,000 प्रति माह किया जाए. उनका कहना है कि सरकार ने लगभग डेढ़ महीने पहले जुबानी भरोसा दिलाया था कि एक महीने के अंदर इस पर फैसला ले लिया जाएगा. इस भरोसे पर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था, लेकिन समय-सीमा बीत जाने के बाद भी कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अब सिर्फ भरोसे नहीं चाहिए, उन्हें स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आदेश चाहिए.
पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा
मार्च को देखते हुए पुलिस ने हमीदिया अस्पताल के आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी. अस्पताल के दो गेट बंद कर दिए गए और कई रास्तों पर बैरिकेड लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया. डॉक्टरों ने भी इमरजेंसी वॉर्ड के पास विरोध प्रदर्शन किया. रास्ते बंद होने की वजह से मरीजों और उनके परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
यूपी में स्टाइपेंड बढ़ाया तो एमपी में क्यों नहीं?
इंटर्न डॉक्टर मोहित मिश्रा ने बताया कि सरकार ने पहले आश्वसन दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में भी वैसी ही बढ़ोतरी की जाएगी. अब जब उत्तर प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ाकर 25,000 करने का आदेश जारी हो गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार से भी तुरंत फैसला लेने की मांग की जा रही है. डॉक्टरों के अनुसार राज्य में लगभग 2,000 सरकारी इंटर्न डॉक्टर हैं, जबकि अन्य संस्थानों के इंटर्न को मिलाकर कुल संख्या लगभग 3,600 है. उनका कहना है कि दूसरे मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट