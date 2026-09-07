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भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों का उग्र प्रदर्शन, CM हाउस घेरने निकले प्रदर्शनकारियों पर कैनन वाटर, 1 घायल; पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हमीदिया अस्पताल में ही रोक दिया. इस दौरान धक्का-मुक्की के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Sep 07, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:10 PM IST
भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों का उग्र प्रदर्शन, CM हाउस घेरने निकले प्रदर्शनकारियों पर कैनन वाटर, 1 घायल; पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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