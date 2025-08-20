नशे का गढ़ बन रहा देश का दिल, नाइजीरिया-थाईलैंड तक जुड़ा नेटवर्क, पकड़ी गईं दो बड़ी एमडी ड्रग फैक्ट्रियां
नशे का गढ़ बन रहा देश का दिल, नाइजीरिया-थाईलैंड तक जुड़ा नेटवर्क, पकड़ी गईं दो बड़ी एमडी ड्रग फैक्ट्रियां

Bhopal News-मध्यप्रदेश नशे का अड्डा बनता जा रहा है. 10 महीने के अंदर यहां एमडी ड्रग बनाने की दो बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गईं हैं, जिनकी सप्लाई मंदसौर से लेकर मुंबई, गुजरात और राजस्थान तक होती थी. भोपाल नशे का कारोबार करने वालों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गई, यहां से विदेशों में भी नशे की सप्लाई हो रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:49 PM IST
नशे का गढ़ बन रहा देश का दिल, नाइजीरिया-थाईलैंड तक जुड़ा नेटवर्क, पकड़ी गईं दो बड़ी एमडी ड्रग फैक्ट्रियां

MP News-देश का दिल कहा जाने वाला मध्यप्रदेश और यहां का राजधानी नशे का अड्डा बनती जा रही हैं. भोपाल से नशे की सप्लाई देश के मुंबई, गुजरात और राजस्थान से लगातार विदेशों तक हो रही है. बीते 10 महीनों के अंदर यहां एमडी ड्रम बनाने वाली दो बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गईं हैं. नशे के इस नेटवर्क में नाइजीरिया और थाइलैंड की महिलाएं भी शामिल पाई गईं हैं. जांच एजेंसियों के अधिकारी यह मान रहे हैं भोपाल नशे के कारोबारियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह साबित हो रहा है. 

बंद फैक्ट्रियों में नशे का कारोबार
भोपाल और आसपास के इलाकों में बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर किराए पर लेकर ड्रग्स का कारोबार चलाया जा रहा था. अक्टूबर 2024 में गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए कटारा हिल्स के बगरोदा गांव में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी थी. इस फैक्ट्री से 900 किलो ड्रग बरामद किया था. दूसरी फैक्ट्री जगदीशपुर में पकड़ी गई, जहां 61.2 किलो एमडी ड्रग बरामद की गई. 

दूसरे राज्यों तक आसानी से पहुंच
भोपाल के नशे का अड्डा बनने के पीछे यहां की लोकेशन है. भोपाल से ब्यावरा के रास्ते राजस्थान में आसानी से एंट्री होती है. फिर राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. इन रास्तों पर चेक पोस्ट नहीं है जिसका फायदा मिलता है. शहर के बाहर से वाहन आसानी से निकल जाते हैं. इसलिए यह रास्ता ड्रग माफियाओं के लिए सबसे सुरक्षित है. 

आसपास नहीं होता था सप्लाई
एक अधिकारी ने बताया की बगरोदा फैक्ट्री शहर के बाहर सुनसान इलाके में चलाई जा रही थी. पुलिस भी वहां कम पहुंचती थी. फैक्ट्री से आरोपी हाईवे से होकर सीधे बाहर निकल जाते थे ताकि स्थानीय स्तर पर पकड़ में न आ पाएं. जो गिरोह फैक्ट्री में ड्रग बना रहा था, वह इलाके और आसपास सप्लाई नहीं करते थे. इस गैंग का सरगना और 2 आरोपी अभी फरार है. 

विदेशी तस्कर भी शामिल
पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि जुलाई में क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ तस्कर यासानी अहमद और उसके चाचा शाहवर अहमद को गिरफ्तार किया था. जांच में पता चला था कि दोनों अंतरराष्ट्रीय तस्कों से जुड़े हैं. इसी नेटवर्क से जुड़े नाइजीरियन युवक को दिल्ली और थाइलैंड की महिला को भी गिरफ्तार किया गया. भोपाल में ड्रग की सप्लाई का काम थाई महिला देख रही थी. 

