भोपाल

जंगल के बीचों बीच गुजरा हाईटेक हाईवे! NH-45 पर झटके देकर ड्राइवर को करेगा अलर्ट, जानिए क्या है खासियत?

Bhopal Jabalpur Highway News: भोपाल-जबलपुर NH-45 के नौरादेही अभ्यारण्य वाले 12 किमी हिस्से में NHAI ने नई तकनीक से सड़क को सुरक्षित बनाया है. मोटी रेड-व्हाइट मार्किंग, अलर्ट झटके और फोरलेन डिजाइन से ड्राइवरों और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:00 PM IST
जंगल के बीचों बीच गुजरा हाईटेक हाईवे!
जंगल के बीचों बीच गुजरा हाईटेक हाईवे!

NH45 Update: भोपाल से जबलपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 पर NHAI ने नई तकनीक लगाकर सफर को और सुरक्षित बनाया है. नौरादेही अभ्यारण्य से गुजरने वाले करीब 12 किलोमीटर के हिस्से को पर्यावरण संवेदनशील मानते हुए इसे नए सिग्नल और सुरक्षा फीचर्स से मजबूत किया गया है. इस पूरे डेंजर जोन को विकसित करने में 122 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, ताकि ड्राइवर और वन्यजीव दोनों सुरक्षित रह सकें.

जबलपुर-भोपाल हाईवे के जिस हिस्से को ब्लैक स्पॉट माना जाता था, अब वहां नई तकनीक से यातायात प्रबंधन किया जा रहा है. नौरादेही अभ्यारण्य के इस 12 किलोमीटर लंबे हिस्से को फोरलेन बनाया गया है. हिरन से सिंदूर घाट तक रेड कलर की 5 मिमी मोटी मार्किंग की गई है, जो केवल रंग नहीं बल्कि गद्दीदार सतह है. तेज रफ्तार पर यह हल्का झटका देकर ड्राइवर को तुरंत अलर्ट कर देती है.

जानिए क्या है खास?
सड़क के बीचों-बीच लगी रेड मार्किंग के साथ रोड के किनारों पर वाइट शोल्डर लाइन भी 5 मिमी मोटी रखी गई है. जैसे ही ड्राइवर को नींद का झोंका आता है और वाहन साइड की ओर जाता है, यह लाइन हल्के झटके से तुरंत चेतावनी देती है. इससे ड्राइवर की नींद टूट जाती है और वाहन अनियंत्रित होने से बच जाता है. यह तकनीक खासकर रात में सफर करने वालों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी.

सफर रहेगा सुरक्षित
NHAI का कहना है कि नई मार्किंग, संकेत और सड़क डिजाइन से चालकों की सतर्कता बढ़ेगी और गति सीमा का बेहतर पालन होगा. तीखे मोड़ों और कठिन भू-भाग वाले हिस्सों में भी वाहन चलाना आसान होगा. नौरादेही अभयारण्य से गुजरने वाले वन्यजीवों की आवाजाही अब बिना खतरे के हो सकेगी. पूरी व्यवस्था इस तरह तैयार की गई है कि यात्रियों और जानवरों दोनों का सफर सुरक्षित बना रहे.

bhopal jabalpur nh45

