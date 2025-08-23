 राजधानी की ड्रग फैक्ट्री का धागा अंडरवर्ल्ड तक, NIA की एंट्री, दाऊद का करीबी है मास्टरमाइंड
Bhopal News-भोपाल के जगदीशपुरा स्थित मेफेड्रोन फैक्ट्री की जांच अब एनआइए की टीम भी करेगी. इस फैक्ट्री के संचालकों का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी सामने आया है. इस फैक्ट्री को भोपाल में लगाने में अंडरवर्ल्ड ड्रग तस्कर सलीम डोला का नाम सामने आया है, इसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि वह तुर्किए में बैठकर इसका संचालन कर रहा था. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:20 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. जगदीशपुर स्थित मेफेड्रोन फैक्ट्री की जांच अब एनआइए की टीम भी करेगी. फैक्ट्री के संचालकों का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है. फैक्ट्री के मास्टरमाइंड में ड्रग तस्कर सलीम डोला का नाम सामने आया है, जो मुंबई के भगोड़े डॉन दाउद इब्राहिम का करीबी माना जाता है. सलीम डोला के इंटरनेशनल ड्रग तस्करों से भी संबंध होने की जानकारी सामने आई है. 

भोपाल में प्लांट बनाने की योजना
जानकारी के अनुसार, मास्टरमाइंड सलीम डोला ने गुजरात की एक फैक्ट्री में काम कर रहे अशोकनगर के फैसल कुरैशी को सेटअप के लिए चुना. क्योंकि फैसल के पास फार्मेसी का डिप्लोमा था तो उसे केमिकल की जानकारी थी. गुजरात में सलीम के गुर्गों ने उसे मेफेड्रोन बनाने की ट्रेनिंग दी. फिर फैसल मध्यप्रदेश आया और गंजबासौदा के रज्जाक खान से मिला. रज्जाक निजी कंपनी में नौकरी करता था और डिप्लोमा होल्डर है. दोनों ने इसके लिए भोपाल में जगह ढूंढ़ी. जगदीशपुरा में अच्छी जगह मिली तो पांच लाख लेकर मकान खरीद लिया और रिश्वत देकर बिजली कनेक्शन लगवा लिया. इसके बाद मेफेड्रोन बनाना शुरू कर दिया.

रज्जाक को भी सिखाया ड्रग बनाना
जब मेफेड्रोन बनाने की फैक्ट्री शुरू हुई तो फैसल ने ड्रग बनाने की तकनीक रज्जाक को भी सिखाई. 16 अगस्त को डीआरआई ने मकान नंबर-11 पर रेड मारकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. मौके से 61.20 किलो मेफेड्रोन जब्त किया. जब्त किए गए माल की कीमत करीब 92 करोड़ रुपए थी. साथ ही महिला तस्कर समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 

तुर्किए में बैठा होनो की आशंका
इससे पहले बगरौदा में पकड़ाई फैक्ट्री का कनेक्शन भी सलीम डोला से था. दो महीने पहले एनसीबी ने सलीम डोला पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. एनसीबी ने डोला पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है. वहीं बगरौदा जैसे ही केमिकल जगदीशपुर में मिले हैं. इंटेलिजेंस के अनुसार सलीम डोला ने तुर्किए के इस्तांबुल को अपना ठिकाना बना रखा है. जगदीशपुरा की फैक्ट्री को उसका भतीजा मुस्तफा कुब्बावाला देख रहा था. 

