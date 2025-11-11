भोपाल में टला बड़ा हादसा, केरवा डैम ब्रिज का स्लैब गिरा, चंद मिनट पहले गुजरे थे कई लोग

Kerwa Dam Bridge Structure Fell-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के केरवा डैम पर मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया. डैम के गेट नंबर 8 के ऊपर बना सीमेंट कांक्रीट स्लैब अचानक गिर गया. इस हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर ब्रिज पर आवाजाही रोक दी है. बताया गया है कि केरवा डैम का निर्माण भदभदा डैम से पहले हुआ था. भदभदा डैम 1965 में बनकर तैयार हुआ था, इस हिसाब से केरवा डैम का स्ट्रक्चर करीब 50 साल पुराना माना जा रहा है. यह स्लैब डेम के 8 नंबर गेट पर बना हुआ था.

कुछ देर पहले गुजरे थे लोग

जानकारी के अनुसार, ब्रिज का स्लैब गिरने से पहले कई गांवों के लोग इस पर से गुजरे थे. प्रत्यक्षदर्शी आसिफ खान ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे वे ब्रिज से होकर गुजरे थे. थोड़ी ही देर बाद गेट के ऊपर बना स्लैब भरभराकर गिर गया. उन्होंने बताया कि इस रास्ते से आसपास के गांवों के लोग रोजाना पैदल या बाइक से गुजरते हैं. आसिफ ने कहा कि मैं कुछ ही मिनट पहले वहां से गुजरा था. अगर थोड़ा रुक जाता तो हादसे का शिकार हो सकता था.

डैम की सुरक्षा पर सवाल

इस बार केरवा डैम पूरी तरह से नहीं भरा है. भदभदा कोलार और कलियासौत डैम के गेट कई बार खोले जा चुके हैं, लेकिन केरवा डैम के गेट इस सीजन में एक बार भी नहीं खोले गए हैं. इसके बावजूद ब्रिज का हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे डैम की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. ब्रिज का हिस्सा गिरने के बावजूद भी कुछ स्थानीय लोग अब भी उस रास्ते से गुजर रहे हैं.

ब्रिज पर आवागमन रोकने के निर्देश

मौके पर सुबह जल संसाधन विभाग के अधिकारी पहुंचे थे, मगर बाद में कोई भी देखने नहीं आया. लोगों का कहना है कि हादसे के बाद भी इलाके को पूरी तरह से सील नहीं किया गया है, जिससे खतरा बना हुआ है. स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल ब्रिज पर आवागमन रोकने के निर्देश जारी किए हैं और डैम की तकनीकी जांच के लिए आदेश दिए हैं.

