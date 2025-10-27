Advertisement
भोपाल

कोलार में बनेगी सीमेंट-कांक्रीट फोरलेन सड़क! 31 अक्टूबर को होगा भूमिपूजन; आसान होगा सफर

Bhopal Fourlane Road: भोपाल के कोलार क्षेत्र में मंदाकिनी चौराहा से दानिशकुंज चौराहा तक लगभग 1.75 किमी लंबी नई फोरलेन सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाई जाएगी. ₹11 करोड़ की लागत वाली इस सड़क का भूमिपूजन 31 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी मंत्री करेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:17 PM IST
Kolar Road Project: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब आवागमन और भी सुगम होने जा रहा है. शहर के कोलार क्षेत्र में एक नई फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा जो दो प्रमुख इलाकों को जोड़ेगी. खास बात यह है कि यह सड़क डामर की जगह सीमेंट कंक्रीट से बनेगी, जिससे बार-बार मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी और सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहेगी. इस फोरलेन सड़क का भूमिपूजन 31 अक्टूबर को समारोहपूर्वक किया जाएगा. सोमवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

कोलार में हाल ही में सिक्सलेन सड़क का निर्माण पूरा हुआ है, लेकिन मंदाकिनी चौराहा से दानिशकुंज चौराहा तक का हिस्सा काफी जर्जर स्थिति में है. करीब दो किलोमीटर लंबे इस हिस्से में बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. आए दिन सड़क पर हादसे भी हो रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय नागरिक लंबे समय से सड़क सुधार की मांग कर रहे थे.

अब इस समस्या के समाधान के लिए नई फोरलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है. यह सड़क मंदाकिनी चौराहा से दानिशकुंज चौराहा होते हुए जेके रोड से अग्रसेन चौराहा तक बनेगी. कुल मिलाकर यह परियोजना करीब ₹11 करोड़ की लागत से तैयार की जाएगी और सड़क की लंबाई लगभग 1.75 किलोमीटर होगी. यह सड़क न केवल कोलार क्षेत्र के लोगों को राहत देगी बल्कि शहर के ट्रैफिक दबाव को भी कम करेगी. विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सड़क कोलार क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी. 

