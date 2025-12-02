बहन पर युवक ने कही कुछ ऐसी बात की नाराज हो गया भाई, पत्थर से कुचलकर ले ली जान, फिर बुलाई पुलिस

Blind Murder Mystery Solved-मध्यप्रदेश के भोपाल के कोलार रोड थाना क्षेत्र में रविवार देर रात अंग्रेजी शराब दुकान के पास सर्वधर्म कॉलोनी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शुरुआत में घटना को सड़क हादसा बताया गया था. डायल-112 पर सूचना दी गई थी कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत हुई है. लेकिन जब मौके पर पुलिस पहुंची, तो स्थिति पूरी तरह संदिग्ध लगी, शव पर एक्सीडेंट जैसे कोई निशान नहीं थे और मृतक के सिर पर गहरी चोटें पाई गईं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ.

आरोपी ने अपना जुर्म किया कबूल

एफएसएल टीम और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने सबसे पहले उस युवक की तलाश की, जिसने दुर्घटना की सूचना दी थी. मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे पकड़कर पूछताछ की गई. युवक बार-बार सिर्फ एक्सीडेंट की कहानी दोहराता रहा, लेकिन साक्ष्यों के दबाव में अंतत: उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया आरोपी की पहचान नीतेश विश्वकर्मा उर्फ नन्ना, निवासी दाखेड़ा, कोलार रोड के रूप में हुई. सोशल मीडिया पर शव की फोटो शेयर किए जाने के बाद मृतक की पहचान कन्हैया सिंह लोधी के रूप में हुई.

पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पूछताछ में नीतेश ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि कुछ साल पहले उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी और इसी बात को लेकर कन्हैया शराब पीकर अक्सर उसे गालियां देता था और बहन के चरित्र पर टिप्पणी करता था. इस अपमान से तिलमिलाए आरोपी ने रविवार रात मौका पाकर कन्हैया के सिर पर पत्थर से हमला किया और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी. इसके बाद खुद को बचाने के लिए एक्सीडेंट की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को फोन कर दिया.

6 घंटे में पुलिस ने सुलझाई गुत्थी

वरिष्ठ अधिकारियों की मॉनिटरिंग में पुलिस टीम ने सिर्फ 6 घंटे में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली. कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा और एडीजी अवधेश गोस्वामी के निर्देशन में डीसीपी जोन-मयूर खंडेलवार, एडीसीपी मलकीत सिंह और एसीपी अंजली रघुवंशी के मार्गदर्शन में पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.

