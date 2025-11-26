'दिल्ली ब्लास्ट में तुम्हारा नाम है...हो जाओ गए गिरफ्तार', भोपाल में साइबर ठगों के खौफ में एडवोकेट ने की आत्महत्या

Bhopal News: भोपाल में 68 वर्षीय वरिष्ठ एडवोकेट शिवकुमार वर्मा ने अज्ञात कॉलर की धमकियों से परेशान होकर फांसी लगा ली. मौके से मिले सुसाइड नोट के अधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
- Lawyer Commits Suicide In Bhopal: साइबर ठगों का खौफ लोगों में इस कदर बड़ गया है कि लोग अपनी जान तक दे दे रहे हैं. राजधानी भोपाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां जहांगीराबाद इलाके में एक वरिष्ठ एडवोकेट ने साइबर ठगों की धमकियों से परेशान होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. बताया जा रहा है कि, कई दिनों से मृतक को अज्ञात नंबरों से फोन आ रहे थे.
- पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें वरिष्ठ एडवोकेट शिवकुमार वर्मा ने लिखा है कि, एक अज्ञात कॉलर ने उन्हें बार-बार फोन कर परेशान कर रहा है. अज्ञात व्यक्ति का कहना है कि दिल्ली हुए बम धमाके की साजिश में तुम्हारा नाम शामिल है और जल्द ही तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस संदेश के बाद वे लगातार तनाव में थे. बुधवार को उनके शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
- पुलिस ने जांच की शुरू
- जहांगीराबाद थाना पुलिस के मुताबिक 68 वर्षीय शिवकुमार वर्मा बरखेड़ी में रहते थे और लंबे समय से वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे. मंगलवार रात करीब 7:30 बजे उन्होंने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और जांच शुरू कर दी है.
- सुसाइड नोट में क्या लिखा था?
- मामले की जामनकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि, बरामद सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा है कि कुछ दिन पहले एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें फोन कर बताया था कि हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके के मामले में उनका नाम सामने आया है. कॉलर ने यह भी कहा था कि आतंकी साजिश में उनके बैंक खाते से फंडिंग की गई है.
-
- अज्ञात कॉलर से परेशान थे वकिल
- अज्ञात नंबरों से फोन आने के बाद से शिवकुमार वर्मा परेशान चल रहे थे. शुरूआती जांच में पुलिस को संदेह है कि ठगों ने उन्हें साजिश में फंसाने का डर दिखाकर ठगी करने की कोशिश की होगी, लेकिन डर और मानसिक दबाव में उन्होंने आत्महत्या कर ली.
