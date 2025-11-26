'दिल्ली ब्लास्ट में तुम्हारा नाम है...हो जाओ गए गिरफ्तार', भोपाल में साइबर ठगों के खौफ में एडवोकेट ने की आत्महत्या

Bhopal News: भोपाल में 68 वर्षीय वरिष्ठ एडवोकेट शिवकुमार वर्मा ने अज्ञात कॉलर की धमकियों से परेशान होकर फांसी लगा ली. मौके से मिले सुसाइड नोट के अधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.