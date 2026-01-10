Advertisement
भोपाल में 'बाबर' पर विवाद! हिंदू संगठनों की चेतावनी, भावनाओं पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

Bhopal Literature Festival Controversy: भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में 'बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म' सत्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है. साहित्यकारों और हिंदू संगठनों ने इसे बाबर का महिमामंडन बताते हुए विरोध किया. आयोजन स्थल पर पोस्टर में बदलाव किया गया. आयोजकों के बयान के बाद विवाद और गहरा गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 10, 2026, 03:58 PM IST
Babur Session Protest: भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है. भारत भवन में आयोजित इस साहित्यिक आयोजन में बाबर क्विस्ट फॉर हिंदूइज्म विषय पर रखे गए एक सत्र को लेकर विरोध तेज हो गया. हिंदू संगठन का कहना है कि बाबर जैसे आक्रांता से जुड़ा विषय क्यों चुना गया? यह समाज में संवाद के बजाय टकराव को बढ़ावा दे सकता है. यह सत्र आयोजन से पहले ही बहस का कारण बन गया है. संस्कृति बचाओ मंच ने इसे बाबर के महिमामंडन के प्रयास बताया. वहीं हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं हिंदू संगठनों की तरफ से महिमामंडन पर रोक लगाने की मांग की गई है. 

दरअसल, विवाद केवल साहित्यकारों तक सीमित नहीं रहा. जैसे-जैसे सत्र का मुद्दा सार्वजनिक हुआ, हिंदू संगठनों ने भी इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया. हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने इसे बाबर के महिमामंडन का प्रयास बताया. संगठनों का कहना है कि एसबीआई रंग श्री के नाम से भारत भवन में आयोजित होने वाले आयोजन में बाबर का महिमा मंडन किया जाएगा. बाबर एक आक्रांता था जिसने कि हमारे देश के मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़ने के पश्चात उसने हीरे जवाहरात लूटे हमारी संपदा लूटी और आततायी कार्य करके हमारे हिंदू लोगों को मारा जिससे कि हिंदू समाज आज तक उसका आक्रोश प्रकट करता है. 

हिंदु संगठनों ने की ये मांग
वहीं हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि बाबर का इस प्रकार का महिमा मंडन अगर किया जाएगा, तो संस्कृति बचाओ मंच हिंदू समिति विरोध प्रदर्शन करेगी. हम आयोजकों से यह मांग करते हैं कि यह वे तत्काल इसे निरस्त करें और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस प्रकार बाबर का महिमा मंडन करने का जो आयोजन किया जा रहा है. उन आयोजनकर्ताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कारवाई होनी चाहिए. 

पहले भी हो चुका है विवाद
बता दें कि भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन भारत भवन परिसर में किया जा रहा है. यह मंच साहित्य, संस्कृति और विचार-विमर्श के लिए जाना जाता है. लेकिन इस बार विषय चयन को लेकर ही आयोजकों की आलोचना शुरू हो गई. यह पहला मौका नहीं है जब भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल विवादों में आया हो. इससे पहले भी पूर्व आयोजनों में वक्ताओं और विषयों को लेकर सवाल उठते रहे हैं. मौजूदा विवाद ने एक बार फिर BLF की विषय चयन नीति पर बहस छेड़ दी है.

