भोपाल

अमरीन-आफरीन का लव जिहाद और सेक्स रैकेट का खेल, हिंदू युवतियों को बनाती थी निशाना, बड़ी पार्टियों में लड़कियों को करती थीं सप्लाई

Bhopal News-भोपाल में ब्यूटी पार्लर की आड़ में लव जिहाद और धर्मांतरण का रैकेट चला रही दो सगी बहनों का पर्दाफाश हुआ है. दोनों बहनों पर देह व्यापार का आरोप भी लगा है. आरोप है कि दोनों बहने गरीब लड़कियों को अपना निशाना बनातीं थीं और फिर उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल देती थीं. झुग्गी से निकलकर आलीशान विला में लक्जरी लाइफ जीने वाली दोनों सगी बहनों ने हिंदू लड़कियों का अपना शिकार बनाया.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:29 PM IST
Amreen Afreen Illegal Conversion Racket-मध्यप्रदेश के भोपाल में हाई-प्रोफाइल लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. झुग्गी से निकलकर आलीशान विला तक का सफर तय करने वाली सगी बहनों ने हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाया. दोनों बहनें धर्मांतरण और देह व्यापार का एक बड़ा सिंडिकेट चला रही थीं. दोनों सगी बहनें अमरीन और आफरीन ब्यूटीशियन बनकर लड़कियों को दोस्ती करती थीं. इनके निशाने भोपाल में पढ़ने आई गरीब हिंदू लड़कियां होती थीं. पुलिस ने दोनों बहनों और उनके पार्टनर चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है. कहा जा रहा है कि चंदन यादव अपना धर्म परिवर्तन कर चुका था. 

पार्टियों में लड़कियों को करती थीं सप्लाई
जानकारी के अनुसार, बागसेवनिया इलाके में आलीशान फ्लैट में लड़कियों को काम दिलाने के बहाने लाया जाता था. इसके बाद उन्हें नशे की लत लगाई जाती थी. इसके बाद उन्हें रईसजादों की पार्टियों में सप्लाई किया जाता थी. वहीं अमरीन के बॉयफ्रेंड को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि चंदन यादव कथित रूप से इस्लाम कबूल कर चुका था और वह लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता था. 

नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म
इस मामले में एक पीड़िता, जो पेशे से ब्यूटीशियन बताई जा रही है, ने अपनी शिकायत में बताया कि अगस्त 2025 को आरोपी महिला का दोस्त उसे अपनी बहन के घर ले गया. जहां उसने नशीला पदार्थ पिलाया और फिर दुष्कर्म किया. पीड़िता का आरोप है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया. 

छोटे कपड़े पहनाकर ले जाते पब और लाउंज
पीड़िता ने बताया कि उसे छोटे पकड़े पहनाकर पब और लाउंज में ले जाया जाता था. वहां अंजान लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता था. जब इसका विरोध किया जाता तो धमकियां दी जाती थीं. पीड़िता ने बताया कि चंदन यादव, बिलाल और यासिर नाम के युवकों ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग जगहों पर उसके साथ रेप किया. 

अहमदाबाद में हुआ दुष्कर्म
पीड़िता ने बताया कि नवंबर 2025 में अमरीन उसे गांधी नगर स्थित अब्बास नगर में अपने परिजनों से मिलाने के लिए लेकर गई. वहां अमरीन के भाई बिलाल ने चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया. इसके बाद दिसंबर 2025 में अमरीन पीड़िता को निजी काम का हवाला देकर अहमदाबाद ले गई. वहां यासिर नामक युवक से मिलवाया, वहां भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ. जनवरी 2026 में वह भोपाल छोड़कर छत्तीसगढ़ अपने मामा के घर चली गई.

गिरोह के 4 आरोपी हुए गिरफ्तार

  • आरोपी नंबर 1: अमरीन उर्फ माहिरा
  • आरोपी नंबर 2: आफरीन
  • आरोपी नंबर 3 चंदन यादव: ये खुद भी धर्म परिवर्तन करवा चुका है
  • आरोपी नंबर 4 जमाल: अमरीन और आफरीन का भाई, पीड़िताओं से रेप किया
  • आरोपी नंबर 5 : अमरीन और आफरीन की दोस्त जन्नत फरार
  • आरोपी नंबर 6 यासिर घी वाला: अमरीन का रिश्तेदार, अहमदाबाद में पीड़िता से रेप किया

झुग्गी से विला तक का सफर
आरोपी अमरीन और आफरीन पहले अब्बास नगर स्थित झुग्गी में रहती थीं. इसके बाद दोनों बहनों ने रैकेट के जरिए काली कमाई की और आशिमा मॉल के पास सागर रॉयल विला में आलाशीन फ्लैट ले लिया. इसके बाद बीते सात साल से यही रह रही थीं. दोनों बहनें लग्जरी लाइफ जीती थीं, इसी के जरिए लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं. 

पुलिस जांच में जुटी 
इस पूरे मामले को लेकर जॉन-2 एडिशनिल डीसीपी, गौतम सोलंकी ने बताया कि अमरीन, आफरीन और चंदन के मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं. मोबाइन फोन की जांच कराई जा रही है. अमरीन के मोबाइल में कई संदिग्ध वॉट्सएप ग्रुप मिले हैं, जिनमें कई युवतियों के फोटो भी हैं. पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है. वहीं फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है. 

