'लव जिहाद' पीड़िता ने तलाब में छलांग लगाकर दी जान, केस वापस लेने का था दबाव, डर से पेशी पर नहीं जाती थी

Love Jihad Victim Suicide-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लव जिहाद मामले की एक पीड़िता ने वीआईपी रोड ने बड़े तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पीड़िता के शव को पानी से बाहर निकाला. परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष लगातार दबाव बना रहा था.

पहले जानिए क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला अप्रैल 2025 का है. भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में लव जिहाद के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

आरोप बना रहे थे दबाव

पीड़िता के परिजनों का गंभीर आरोप है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी पक्ष के लोग पीड़िता पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे. उसे लगातार डराया-धमकाया जा रहा था और केस न हटाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां मिल रही थीं. इस लगातार मिलने वाले टॉर्चर के कारण वह मानसिक रूप से बेहद परेशान और तनाव में आ चुकी थी.

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डर से नहीं जा रही थी कोर्ट

परिजनों के अनुसार, आरोपी पक्ष का खौफ और दबाव पीड़िता के दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि वह डर और भारी दबाव के कारण पिछले कुछ समय से कोर्ट की पेशियों पर भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी. इसी मानसिक प्रताड़ना और अकेलेपन से जूझते हुए पीड़िता ने सुसाइड कर लिया.

पुलिस जांच में जुटी

इस घटना ने पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. तलैया थाना पुलिस ने शव को पोस्टार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच बहुत बारीकी से की जा रही है. पीड़िता को सुसाइड के लिए उकसाने और धमकाने वाले सबी पहलुओं और संदिग्धों को इस जांच में शामिल कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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