Bhopal News-प्रेमी ने ससुराल भेजी आपत्तिजनक तस्वीरें, महिला ने परेशान होकर उठाया खौफनाक कदम
Bhopal News-भोपाल के परवलिया सड़क थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कला खेड़ी में एक नावविवाहिता ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली. मृतका ने सुसाइड नोट में अपने पूर्व प्रेमी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:16 PM IST
MP News-मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के परवलिया सड़क थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कला खेड़ी में एक नावविवाहिता ने कुएं में कूद कर सुसाइड कर लिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया. मृतका ने सुसाइड नोट बी छोड़ा है. जिसमें उसने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और पूर्व प्रेमी द्वारा उसके आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल का जिक्र किया है. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए है. 

ससुराल वालों ने निकाला था
जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2024 में ससुराल वालों ने कथित तौर पर महिला को चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया था. ससुराल से निकाले जाने पर महिला को अपने माता-पिता के साथ रहने लिए मजबूर होना पड़ा. इसके बाद, शर्मिंदगी और प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी. 

प्रेमी ने भेजी आपत्तिजनक तस्वीरें
पुलिस के अनुसार, सीहोर जिले के किसान की बेटी की शादी भोपाल के कलाखेड़ी गांव में 2024 में हुई थी. शादी के कुछ दिनों के बाद पूर्व प्रेमी रोशन मीणा ने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें ससुराल वालों को भेज दीं. इसके बाद पति, सास-ससुर और ननद ने उसके साथ मारपीट की और उसे चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया. 

दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप
जब परिवार ने सुलह करने की कोशिश की तो ससुराल वालों ने महिला को वापस लेने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की. मृतका के पिता ने पांच लाख रुपए भी दे दिए फिर भी ससुराल वालों ने उसे रखने से मना कर दिया. परिवार ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. वे लोग 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे. 

पुलिस जांच में जुटी 
पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है. जिसमें पूर्व प्रेमी और ससुराल पक्ष के लोगों का जिक्र महिला ने किया है. इस मामले में परवलिया सड़क थाना प्रभारी रोहित नागर ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. साक्ष्य अनुरूप मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. 

